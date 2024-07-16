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滑冰、自由車雙棲 黃芊華有冬奧夢盼向偶像看齊

中央社／ 台北16日電
玖壹壹出席亞洲滑冰錦標賽中華隊成軍記者會。記者吳致碩／攝影
玖壹壹出席亞洲滑冰錦標賽中華隊成軍記者會。記者吳致碩／攝影

亞洲競速滑冰錦標賽中華隊成軍記者會。記者吳致碩／攝影 吳致碩
亞洲競速滑冰錦標賽中華隊成軍記者會。記者吳致碩／攝影 吳致碩
「滑冰精靈」黃芊華平時也會兼項自由車，今年全中運更在自由車項目摘銅，熱愛競速滑冰的她今天表示，期待未來也能向偶像中國選手劉少昂看齊，前進冬季奧運舞台。

黃芊華從幼兒園升國小暑假時接觸直排輪，國小更曾加入校隊，而她在國小3年級那年赴加拿大遊學時，原本想藉著滑冰解癮，卻意外開啟她與競速滑冰之間緣分。

亞洲短道競速滑冰錦標賽成人組以外的賽事，另依年齡分成A至D級，現年15歲的黃芊華去年在C組橫掃3金，今年8月將參加在印尼雅加達舉辦的亞錦賽B組賽事，將迎接中、日、韓挑戰。

黃芊華今天出席亞洲短道競速滑冰錦標賽台灣隊成軍記者會受訪時表示，將盡力表現，希望能再次拿到第1名、突破自己最佳秒數。

追求速度、刺激感的黃芊華平時也會透過自由車強化心肺和肌耐力，她透露，今年全中運國女組自由車個人公路賽還曾拿到銅牌。

不過，比起自由車，黃芊華似乎更愛競速滑冰多一些，看似青澀的她透露，一年約有9個月時間都待在韓國訓練時，有時候是一個人前往韓國，因此也學會自己下廚，特別喜歡做蛋糕。

儘管黃芊華投入競速滑冰正規訓練才2年多時間，但她對未來充滿期待，希望能像北京冬季奧運男子短道競速滑冰500公尺金牌得主、偶像劉少昂（現已從匈牙利轉籍中國），未來也能挑戰冬季奧運。

拚花式滑冰冬奧資格 李宇翔成人組首戰有期待

歷經近半年備戰，台灣小將李宇翔將在9月亞洲花式滑冰錦標賽迎接成人組首戰，他今天表示，想再次嘗試4周跳動作，並提升整體動作流暢度，「讓國際級裁判更知道我。」

李宇翔去年在全國菁英錦標賽成為史上首位總分破200分的青年男子選手，今年3月更在世界青年花式滑冰錦標賽名列第16，創台將最佳名次，告別青年組賽事後，將在9月征戰在香港舉行的亞洲花式滑冰錦標賽。

李宇翔今天出席亞洲花式滑冰錦標賽台灣隊成軍記者會受訪時表示，因應9月起密集國際賽事，先趁著非賽季期間讓肌肉恢復、調整好狀態，目標力拚2026冬季奧運資格。

李宇翔小時候因身體不好，在醫生建議下投入運動，從8歲起接觸花式滑冰，到即將叩關成人組舞台，他接受中央社記者訪問時坦言：「以前沒有想過會練到現在這個程度，希望盡力就好、不要受傷，朝夢想前進。」

面對成人組強度更高賽事，李宇翔表示，第一年難免會緊張，但希望能先了解各國選手訓練模式，期盼未來有機會能與世界頂尖好手同台競技。

對於成人組首戰，李宇翔已有想法，希望能繼先前全國賽後再次嘗試4周跳動作，「再把曲子溜得更熟，所有動作不只完成，還要取得更好分數，讓國際級裁判更知道我。」

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