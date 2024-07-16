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路跑／台北馬升格金標籤賽事 陳宇璿也升格雙寶媽回歸

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2024台北馬拉松將於12月15日在台北市政府前市民廣場隆重登場。記者劉肇育／攝影
2024台北馬拉松將於12月15日在台北市政府前市民廣場隆重登場。記者劉肇育／攝影

適逢台北建城140周年，台北馬拉松也在今年初正式升格為世界田徑總會金標籤賽事，是國內繼萬金石馬拉松後第二個獲得金標認證的賽事，而為了響應2025雙北世界壯年運動會今年也特別新增「9公里世壯運加油組」，包括去年底升格「雙寶媽」的前奧運國手陳宇璿也將回歸參賽。

2024台北馬拉松將於12月15日在台北市政府前市民廣場隆重登場，去年首度引進的早餐跑也將在前一日擴大舉行，除了原有的「3公里歡樂早餐組」外，為響應2025世壯運的公路賽項目，今年也新增「9公里世壯運加油組」，並邀請曾參與歷屆台北馬的菁英選手回娘家，包括台灣男子全馬紀錄保持人許績勝、里約奧運國手陳宇璿都將參賽。

其中陳宇璿去年11月誕下雙胞胎跟著台北馬一起「升格」，成為雙寶媽的她也在今天帶著兩位愛女一同出席記者會，對於自己的新身份她說：「還是當選手比較簡單，前兩三個月真的蠻崩潰的，但三個月後她們就能睡到早上，沒有讓我太過痛苦。」

對於第一胎就是雙胞胎，身材嬌小的陳宇璿透露，過去就曾開玩笑表示，希望能生雙胞胎、要痛苦就一次痛苦，沒想到最終也如願，「之前說我要去跑奧運，結果就很幸運取得資格，說要生雙胞胎，最終也生了，我可能真的是上天眷顧的孩子。不過生了小孩後，也體會到責任變得很多，很多事情都要為小孩負責而不是只為自己。」

陳宇璿透露，儘管愛女出生後將生活重心都放在照顧女兒和工作上，幾乎沒有時間可以練跑，不過除了年底的台北馬她將回參加9公里組外，也預計在10月參加基隆城市馬10公里組賽事，成為她產後的首場賽事，而她也期待明年能夠在台北馬挑戰產後首次的全馬，並且讓兩位愛女一同參與3公里組賽事。

台北馬拉松全馬組於16日下午4點開放登記抽籤，半馬組則是在馬拉松報名截止後，於8月9日下午2點開放報名，並採取先搶先贏報名方式，歡樂早餐跑的3公里與9公里組已於7月5日開放報名，將於9月30日截止。

前奧運國手陳宇璿晉升雙寶媽後將重回台北馬賽場。記者劉肇育／攝影
前奧運國手陳宇璿晉升雙寶媽後將重回台北馬賽場。記者劉肇育／攝影

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