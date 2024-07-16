滑冰／亞洲花式暨短道競速賽中華隊成軍 玖壹壹捐50萬力挺

天團玖壹壹力挺滑冰，現場直接捐50萬元給中華滑冰隊！滑冰協會16日公布參加亞洲國際賽中華滑冰隊名單，包括在青年組稱霸的李宇翔、還有放眼2026年冬奧的短道滑冰好手黃芊華。樂團玖壹壹也到場支持選手，讓很多小選手都相當開心，搶著站在玖壹壹旁邊一起拍照。

滑冰協會16日舉辦「2024亞洲花式暨短道競速滑冰錦標賽中華隊成軍記者會」，宣布參加8月印尼雅加達亞洲競速滑冰錦標賽，還有9月在香港舉行的亞洲花式滑冰錦標賽的成員。花式滑冰賽有去年在亞錦賽拿下青年組金牌，今年轉戰成年組的李宇翔，他將帶著滑冰菁英賽207分的好成績，試圖挑戰首面成人組金牌。

樂團「玖壹壹」的成員春風與洋蔥驚喜現身，並宣布捐給滑冰隊50萬元，小選手看到玖壹壹都相當開心。被問到有從事哪些運動，成功減重10公斤的洋蔥笑說，他主要是騎腳踏車與跑步為主，但很可惜不會游泳因此無法挑戰三鐵，春風則說自己比過STS台灣房車賽，但平常家裡沒有買跑車來開。

花式滑冰還有女子青年組蔡玉鳳、湯喆瑄；少年組李方甯、陳莊媛；大齡組方淇琳、小齡組詹祥妤、陳以芸等好手參加。競速滑冰方面，中華隊在去年泰國的亞錦賽拿下5金10銀4銅，其中黃芊華更在500、777與1千公尺拿下3面金牌，備受外界期待衝刺下一屆冬奧。

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