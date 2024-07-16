路跑永續論壇擴展國際連結 8月30日台中登場

以路跑界為主所籌辦的台灣路跑賽事論壇預定8月30日於台中全國大飯店辦理，邁入第四屆的論壇首度在中台灣辦理，這個議題在當今特別受到矚目是因為巴黎奧運即將登場，上萬名運動員摩拳擦掌準備大顯身手，但這些運動員共同的敵人是炎夏的熱浪，被喻為史上最熱的巴黎奧運似乎成為選手的夢魘，面對氣候暖化情況日益加劇，淨零碳排工作更顯重要，國內路跑界結合國科會及中華奧會等單位擴大推廣力道，增添本次論壇三大特色。

本次論壇啟動國際化連結，邀請了英、美、日三國運動環境永續領域的實務工作者進行經驗分享，分別是紐約跑友俱樂部永續部主任克莉斯裘羅、英國運動正能量創辦人寶莉及日本綠色運動聯盟代表三位，負責接洽事務的黃煜教授提及過往三屆論壇都是國內專家學者進行交。

但氣候變遷是全球性議題，一些先進國家已經累積較多經驗，其觀念及做法值得國內參考，這正是所謂「他山之石，可以攻錯」，克莉斯裘羅主任將分享紐約馬拉松的環境永續作為；寶莉女士投入運動環境永續超過十年，觀察角度兼具廣度及深度，且該組織與國際奧林匹克委員會及世界田徑總會互動密切，不僅掌握國際運動永續發展且具高度發語權；日本綠色運動聯盟則派出三位代表本次論壇並陳述運動如何成為城市永續發展的關鍵。

本次論壇內容與過往三屆的差異之處就是本屆納入經濟發展，綜觀多數產業發展脈絡，先經濟後環境的定律似乎是不變的道理，路跑產業亦不例外，事實上，新冠肺炎疫情可說是重創路跑產業，辦理場次雪崩式下滑，一年路跑賽事在巔峰時代曾經接近千場，疫情後逐步回穩但距離高峰仍有一段差距，經濟永續的重要性不言而喻，因此，主辦單位特別邀請不同面向產業人士與會研商路跑產業商機，包括運動媒體、運動商品、運動行銷及運動飲料等。

負責規劃的清華大學教授黃煜指出，論壇辦理的主要目的是在交流及推廣，為讓更多地區關心路跑產業的成員有機會參與，論壇辦理地點的選擇一定要接地氣，前年及去年分別是在北部及南部，今年選擇在中部辦理，希望能夠方便中部地區的成員就近參與。

在國科會及中華奧會的全力支持下論壇辦理工作，本論壇免收報名費。論壇現場座位有限，報名即日起至8月19日（周一）或額滿為止，採網路報名，報名連結請上ACCUPASS活動通系統報名（https://www.accupass.com/go/runforsustainability)