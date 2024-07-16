MLB／日本可以恆溫…今永昇太談美國生活：還在習慣水龍頭
小熊隊日籍投手今永昇太今年展開旅美生涯，還在累積美國見聞，今天在明星周媒體日上等待已久的問題終於出現，被問到來到美國驚訝的事情早有準備，就是對浴室水龍頭超級不習慣。
今永今年在加盟小熊之初就曾被問到這題，當時他說美國的路口遇到紅燈可以右轉，這點讓他覺得很新奇；度過半季後，今天在明星周上面對同一提問，他先是笑答：「我一直在等這題。」
今永表示，「美國和日本的淋浴水龍頭很不一樣，在日本，只要設定好溫度，打開水龍頭就好，但在美國必須透過轉動水龍頭調整溫度，所以我常常都轉得太熱或太冷，我還在練習怎樣快速一次就轉到我要的溫度。」
一位美國記者對此也有同感，他說這件事對美國人其實也不容易，讚嘆「日本的水龍頭真的很棒！」今永笑答，「但我今天早上有洗到溫水澡，我還在持續練習中。」
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