電競奧運會預計2025年舉辦 協會樂觀其成

國際奧會與沙烏地阿拉伯奧會達成合作共識，預計於2025年舉辦「電競奧運會」，對此中華民國電競協會透露樂觀其成，並表示電競受到國際奧會重視。

國際奧林匹克委員會（IOC）日前宣布，與沙烏地阿拉伯奧會達成為期12年的合作，並將定期舉辦「電競奧運會」。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）指出，看重沙烏地阿拉伯奧會在電競領域的專業，同時確保奧林匹克的價值觀能得到尊重，包含性別平等的推廣、與年輕觀眾互動等。

沙烏地阿拉伯奧會則提到，他們擁有超過2300萬的遊戲玩家，而且將近一半是女性，已經成為全球專業的電競中心，「舉辦這樣活動是我們的電競產業從過去、現在到未來結合的成果，對我們年輕電競選手、國家及全球電競而言，這是很自然的下一步。」

國際奧會初步規劃，預計於2025年在沙烏地阿拉伯舉行首屆的「電競奧運會」，對此中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮接受中央社採訪時表示，與沙烏地阿拉伯有簽署合作備忘錄，而協會同仁預計於8月陪同電競選手「石油王」林立偉參加電競世界盃，屆時會再了解相關細節。

隨著霹靂舞、滑板及衝浪等新興運動成為奧運項目，如今電競也將有專屬的奧運比賽，余錦亮認為，對電競圈、電競人而言，都很樂見的這件事，同時傳達電競已經受到國際奧會的重視，「有助於與年輕人接軌。」