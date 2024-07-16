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NFL／40歲冠軍外接手逝世 曾寫超級盃難破紀錄

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
前烏鴉冠軍外接手瓊斯過世，他是超級盃歷史的傳奇，曾上演108碼的超熱血回攻達陣。 美聯社
前烏鴉冠軍外接手瓊斯過世，他是超級盃歷史的傳奇，曾上演108碼的超熱血回攻達陣。 美聯社

太早的離世讓人感到惋惜！NFL退役的冠軍外接手瓊斯15日睡夢中過世、享年僅40歲，目前仍不清楚死因。瓊斯效力烏鴉時，是第47屆超級盃冠軍關鍵選手，他寫下超級盃史上最遠的開球回攻達陣，同時還繳出一次進攻達陣，是烏鴉險勝奪冠的功臣。烏鴉主帥哈爾柏發文致敬瓊斯，稱他是場內外的燈塔，他積極的精神與熱情多次感動團隊。

超級盃回攻達陣紀錄

根據《英國廣播公司》報導，已退役的美足NFL冠軍外接手瓊斯，15日在睡夢中過世、享年僅40歲，外媒尚未掌握死因，而這起意外震驚了美足球壇，多名選手與球隊發文向這位樂觀且熱情的外接手致敬、默哀，包含瓊斯效力過的德州人、成名之地的烏鴉隊。

瓊斯生涯並不算長，僅在球壇活躍大約10年，但他在超級盃歷史永留下自己難破的紀錄。

時間回到2012年賽季，該年烏鴉隊在決賽對上強大的49人隊，而瓊斯只是個剛轉隊、季賽多數替補上陣的外接手。但該場比賽烏鴉讓瓊斯先發登場，下半場甫開始，瓊斯就抓準49人開球的回攻，熱血狂奔108碼完成史詩級的「回攻達陣」，這次超熱血的得分也載入超級盃史冊「最遠的回攻達陣」。

瓊斯在該場也繳出一次接球達陣，單場同時完成回攻與進攻達陣，也是超級盃史上唯一，在他驚奇的黑馬表現下，烏鴉以3分差險勝49人，拿下隊史第2座超級盃冠軍，瓊斯被視為關鍵的X因子功臣。

退役後，瓊斯還是留在美足相關產業，回到母校萊恩學院以及巴爾的摩地區（烏鴉隊的城市）的學校擔任教練，將他的美足知識回饋給後輩，他也在今年加入德州的室內美足球隊、擔任主教練，該隊發布聲明說，瓊斯喜歡回饋給後起之秀們，幫助他們實現夢想。

熱情的開心果

至於瓊斯本人的性格，可從烏鴉主帥哈爾柏發文致敬略虧一二，據《今日美國網》報導，哈爾柏提到，瓊斯是場內外的燈塔，他積極的精神與熱情多次感染團隊，而記憶深刻的一場比賽發生在一個暴風雪夜晚，當時烏鴉迎戰維京人隊，瓊斯接球達陣後，熱情、興奮地衝往端區，與母親分享喜悅，相當令人動容。

德州人傳奇防守悍將JJ瓦特發文提到，瓊斯是自己見過最有趣的隊友之一，記憶中的他總是跳著舞、臉上永遠掛著微笑，實在是離開的太早、太猝不及防了。烏鴉當家四分衛傑克森仍難以相信這個事實，他稱瓊斯是永遠的傳奇。

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