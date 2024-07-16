德前鋒穆勒宣布退出國家隊 歐國盃8強成最後一戰

中央社／ 柏林15日綜合外電報導

2024年歐洲國家盃落幕之後，將近35歲的德國足球前鋒穆勒今天宣布，他為德國國家隊效力14年的生涯將告一段落。

法新社報導，穆勒（Thomas Mueller）透過聲明影片宣布自己這項決定，他說：「在131場國家隊比賽及45次進球之後，我要說再見了。」

穆勒將於今年9月滿35歲，他是德國隊在2014年巴西世界盃（World Cup）奪冠的關鍵成員，那年德國在決賽延長賽以1比0擊敗阿根廷勁旅。

穆勒在影片中表示：「當我14年前首次代表德國國家隊參與國際比賽時，我作夢也想不到這一切。」

他還說：「為我的國家踢球一直讓我備感自豪。我們一同歡慶，有時也一起流淚。」

德國在2024年歐國盃（Euro 2024）8強賽以1比2輸給西班牙，而這將是穆勒最後一次為國家隊出賽。

穆勒指自己將與國家隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）討論，決定他為支持年輕球員而從德國隊退役，是否為「明智的選擇」。

德國國家隊總監佛勒（Rudi Voeller）發表聲明盛讚，穆勒對德國足球的價值「再怎麼高估都不為過」，還說他「不落窠臼、頗富直覺且變幻莫測」的球技，正解釋他何以如此成功。

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