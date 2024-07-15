田徑／聽障世青賽在台登場 地主小將陳昀暄400公尺奪銀

由台北市政府主辦的首屆世界聽障青年田徑錦標賽，昨天首日賽程地主先進帳3面獎牌，今天再傳中華隊小將奪牌的好消息，我國唯一女將陳昀暄在女子400公尺決賽以1分05秒91收下一面銀牌，明天最終日賽程危宇澤也將登場，為地主再拚獎牌。

世界聽障青年田徑錦標賽是為世界各國20歲以下的聽障運動好手辦理的賽會，本屆共有16個國家參加。我國女子小將陳昀暄今年在巴西聖保羅世界聽障青年運動會拿下200、400銀牌，100公尺也收下銅牌，本次在自家主場再戰，雖不敵跑出59秒89佳績的保加利亞選手米切夫斯卡（Illiana Naydenova Michevska），仍為地主留下一面銀牌。

首日賽程有金牌進帳的危宇澤，今天延續前一天的好表現，在男子200公尺準決賽跑出24秒05，以分組第二晉級16日的決賽。

今天還有破大會紀錄的產生，男子400公尺接力場上，日本隊決賽飆出44秒22的成績，打破由美國隊所保持的44秒90的世界聽障青年紀錄，也是本屆大會第一個破紀錄的競賽項目；中華隊則是出現第一棒和第二棒超出接力區的接棒失誤，無緣獎牌讓小將們痛哭失聲，但教練團以正面的態度鼓勵年輕選手們，汲取經驗，再拚明天的1600公尺接力。