【專家之眼】百搭天后謝淑薇的第九冠

2024年溫布頓網球賽最後一天的混雙決賽，台波組合謝淑薇與傑林斯基毫無懸念地以6：4、6：2，輕鬆碾壓對手奪冠。勝利的那一刻，傑林斯基興奮地振臂躺在地上慶祝，簡直比淑薇還要開心。

傑林斯基確實值得狂喜，因為和淑薇合作，對他而言，是撿到寶了。他們在今年初的澳網第一次組混雙，就一路過關斬將，殺入決賽拿到金盃，使傑林斯基成為波蘭第一位奪得大滿貫冠軍的男網選手。

這或許可以解釋，為什麼傑林斯基在比賽中，那麼愛搶球了。很多球明明來到淑薇的位置，由她處理比較順手，他偏要衝過去打。大概覺得男生力氣大、球速快，更有機會將對手一拍斃命吧？求好心切的結果，固然打出了幾個漂亮的致勝球，但要命的失誤也不遑多讓，有時高壓扣殺掛網，或者用力過猛出界，浪費不少得分機會。然而，淑薇從來沒有責怪他，而是持續加油打氣，給予滿滿的正能量。

有持續關注他們比賽的觀眾，應該會同意，真正精彩、更像冠軍戰的賽事，是遭遇英國傑米·墨瑞（前球王安迪·墨瑞的哥哥）與美國湯森的準決賽，驚險刺激，雙方你來我往，好球連連，比分膠著拉鋸，看得心臟都快嚇出病來。尤其決勝盤搶10，謝傑配一度2：5大幅落後，眼看著就要輸了，卻接連神奇地拿8分，逆轉成功。

正如傑林斯基及球評們所言，淑薇豐富的經驗，是贏球的重要關鍵。她擅長研判對手移位的漏洞，把球打到空檔得分；雙手持拍隱蔽性高，也常打出高難度的刁鑽角度，令對手難以捉摸。除了球技之外，還有多年磨練出來的高情商，越艱難的局面，越是談笑用兵，偶爾還會把觀眾逗笑。

這場混雙準決賽最難纏的對手，就是湯森了。她發球穩定而強勁，速度能快到超過時速200公里，連男生都很難接。相形之下，淑薇則發球又軟又慢，往往只有時速100多公里，卻竟然也常常直接得分，因為難以借力，以致墨瑞連連回球掛網或出界，連淑薇自己都忍俊不禁。

去年法網女雙冠軍賽，謝淑薇就遇到了湯森，當時後者與加拿大的費爾南德斯一面倒地被看好，第一盤也強勢拿下，貌似毫無破解之道。但謝與王欣瑜這對海峽組合，從第二盤後放開來打，硬是逆轉獲勝。今年溫網混雙準決賽，湯森再度被淑薇逆轉，心裡想必頗不是滋味。所以，當隔天兩人又冤家路窄地在女雙準決賽碰頭時，湯森眼裡的殺氣，頗有新仇舊恨不報誓不為人的態勢。果然，靠著她出色的發球，與捷克的辛妮亞柯娃聯手擊敗了謝與比利時梅滕斯所組的第一種子。

淑薇在周日混雙冠軍頒獎典禮上說，很遺憾沒能在周六打女雙決賽。她的女雙準決賽贏了第一盤，本來很有機會乘勝追擊，衛冕冠軍，或許是因為今年溫布頓陰雨連綿，導致後來許多賽事擠在一起，淑薇前一天打完女雙又接著打激烈的混雙，影響了體力和專注力吧？看到第二盤她與梅兩人狀態下滑，力不從心而慘遭逆轉，球迷只能感嘆造化弄人。

所幸淑薇在混雙再度展現百搭天后的實力，拿下第二座混雙冠軍，連同女雙，總共已贏得九座大滿貫金盃，未來還有機會突破十位數。另一個好消息是，將在巴黎奧運與淑薇聯手參加女雙賽的曹家宜，也在瑞典博斯塔德女網賽拿下生涯第16座女雙冠軍。她們在接下來的巴勒摩熱身賽與奧運，是否會有更驚艷的表現？頗值得期待。