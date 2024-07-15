歐國盃／西班牙7連勝奪冠軍 舉國上下狂喜慶祝勝利
西班牙在歐洲國家盃足球賽（UEFA Euro 2024）一路7連勝，昨天以2比1擊敗英格蘭封冠，國王菲利佩六世也到柏林球賽現場同慶，國內民眾更是陷入狂喜，年輕球迷披國旗上街頭徹夜慶祝。
西班牙國家隊「紅色軍團」在今年歐國盃勢如破竹，昨晚在柏林奧林匹克體育場的冠軍戰對上英格蘭，上半場雖無進帳，但下半場甫開戰，就先靠2位年輕小將攻進第1球，由13日才剛滿17歲的亞馬爾（Lamine Yamal）妙傳給好搭檔威廉斯（NicoWilliams）強力射門立功。
英格蘭雖然一度追平，但西班牙終場前，靠著賽前無人看好、唯有總教頭戴拉佛恩特（Luis de laFuente）押注豪賭堅持徵召的2位球員立下戰功，由加泰隆尼亞球員古古雷亞（Marc Cucurella）一記長傳給滑地至球門前的巴斯克球員奧亞爾薩巴爾（MikelOyarzabal）驚喜破網，一腳將西班牙送上冠軍寶座。
西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）帶著次女蘇菲亞公主（Princesa Sofía）前往柏林觀戰，並受邀登上頒獎台與英國威廉王子（Prince William）一同為冠軍和亞軍隊伍頒獎。
當為西班牙國家隊頒獎時，菲利佩六世難掩欣喜與感動，除了與總教頭戴拉佛恩特擁抱致意，並向球員們一一握手拍肩道賀。
西班牙廣播電視公司（RTVE）賽後訪問戴拉佛恩特，他表示，「無法更開心了，今晚非常美好，一支真正的團隊封冠，成為歐洲冠軍隊伍，我們完全值得獲勝。」他說，他每天都說，他很為這支隊伍驕傲，「我今天更驕傲了」，他感謝全西班牙的支持，也請球迷們繼續鼓勵球員，「讓我們更進步、更強大」。
當記者問到，下半場被追平時，球隊如何成功回擊，戴拉佛恩特回道，不過就是增強和持續做自己以及該做的事，對團隊保持信心，「成熟、成熟、再成熟」。
最後記者稱讚說，這支國家隊已臻「完美」，以7連勝打敗所有強隊，戴拉佛恩特以他一貫的謙遜態度回說，「永遠都可以再進步，這是我們的目標」。
西班牙奪冠後，全國上下都陷入勝利的狂喜與亢奮。
為替國家隊加油，首都馬德里在哥倫布廣場（Plazade Colón）封街設立大螢幕。球賽於午夜時分結束後，穿著球衣、披著國旗的球迷們還不捨離去，繼續在街頭歡呼、唱歌跳舞，許多年輕球迷高唱著「亞馬爾，我愛你」、高喊著「古古雷亞」的名字，路過的車輛也揮舞國旗、高鳴喇叭回應。
值得一提的是，西班牙國家隊的明星球員亞馬爾和威廉斯都是非洲裔移民後代，再加上來自巴斯克和加泰隆尼亞地區的立功球員，這支球隊的組成，象徵著西班牙社會的「多元」，適逢西班牙社會左右撕裂、右派政黨為移民話題爭吵不休之時，國家隊在歐國盃奪冠，更彰顯出「融合」的意義，勝利的滋味也因此更加美好。
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