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柔道／亞洲公開賽台北登場 51名台將捍衛主場

中央社／ 台北15日電

體壇盛事巴黎奧運開賽前，台北亞洲柔道公開賽將於18、19日在台北體育館 登場，今年共有史上最多的51名台灣選手參加，期盼把獎牌留在台灣。

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦3年，台北亞洲柔道公開賽去年正式復辦，台灣共拿下3金5銀7銅的好成績，然而今年賽事無關奧運積分，影響國外選手參賽意願，但台灣仍派出史上最多的51名選手參賽，藉以磨練國際賽經驗。

本屆台灣選手參賽最多的量級是男子60公斤級，共有6名選手參戰，包含具備國際大賽經驗的林崇佑、「柔道男神」楊勇緯的陪練員邱韋傑，以及東亞青年運動會勇奪金牌的賴旻洋等人，而女子組則有「沈家姊妹」沈奕君、沈奕熙攜手征戰，其中沈奕君還將力拚女子48公斤級連霸。

沈奕君接受媒體聯訪時表示，目前感覺滿平常心，心情上沒有太大起伏，以控制體重為主，雖然一度會有拚衛冕的壓力，但最重要的是把訓練成果完美地展現出來，「今年除了將原本的技術更精進外，還更懂得研究不同對手，接觸不一樣的摔法，以應對不同的對手。」

去年在女子52公斤級拿下銅牌的沈奕熙則表示，真的很想要金牌，因為上次金牌已得追溯至高三的全中運。她自評過去總是以橫衝直撞、靠感覺的摔法應戰，因此今年特別修正，針對對手制定策略，甚至模擬對手摔法，「這樣子在國際賽才有可能拿到成績。」

學籍相差1屆的沈奕君、沈奕熙皆就讀國體大，在學校也是室友，兩人平時訓練除了會互相鼓勵外，還一起研究對手、觀察對方動作的缺失，甚至有共同的興趣看漫畫，沈奕熙笑說：「希望這次可以跟姊姊一起拿到金牌。」

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