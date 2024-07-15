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中職／立法院三讀國體法修正案 蔡其昌：讓選手更無後顧之憂
立法院會今天三讀通過國民體育法第23條修正草案，讓選手為國爭取榮耀時更有保障，中職聯盟會長、立法委員蔡其昌對此也表達感謝，讓選手可以更無後顧之憂，朝更加完善的運動環境努力。
中華男籃國家代表隊今年2月參加2025亞洲盃男籃資格賽時，傳出保險相關問題未敲定，導致組隊不順，我國體育職業選手為國出賽的各種問題也引發關注。為此，蔡其昌今年3月舉辦公聽會邀集體育各界討論，除了爭取教育部體育署修正「發給慰問金辦法」提高慰問金額度外，後續也在立法院提案國民體育法第23條修正草案，並於今天三讀通過，也適用職棒、職籃選手。
蔡其昌提到，過去職業運動選手代表國家出賽時，雖樂意為國爭取榮譽，但同時卻也得冒上受傷、身殘及死亡等風險，除了獲得「榮譽」之外，幾乎無法有更加完善的保障。
蔡其昌表示，許多球員曾經被評估有望登上美日職棒舞台，卻因長年代表國家出征國際賽，進而累積大小傷勢，錯過了圓夢的機會。蔡其昌強調：「對職業運動選手來說，最重要的資產莫過於確保身體的平安健康，任何風險都應該避免。」
蔡其昌也提到，台灣運動發展蒸蒸日上，而今年也有許多國際賽事接踵而來，除了讓職業選手「為國爭光」之外，也應該讓選手更無後顧之憂。「感謝教育委員會、大院即時通過國民體育法修正草案，讓我國朝著更加完善的運動環境而努力。」
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