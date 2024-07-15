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美洲盃／梅西傷退淚崩終笑著衛冕 阿根廷勇奪隊史第16冠

中央社／ 綜合外電報導
阿根廷完成美州盃衛冕。 法新社
阿根廷完成美州盃衛冕。 法新社

儘管阿根廷陣中頭號球星梅西（Lionel Messi）傷退，但馬丁尼茲（Lautaro Martinez）於延長賽踢進致勝一球，率阿根廷隊在美洲盃（Copa America）足球賽以1比0擊敗哥倫比亞衛冕成功，收下隊史第16座冠軍。

這場比賽因為安全及大批無票球迷試圖闖入等問題，延誤了82分鐘。

馬丁尼茲這顆決定勝負的進球，是他個人在這次賽事攻進的第5球，也讓他穿走這次美洲盃的金靴。

這座冠軍是繼2021年美洲盃和2022年卡達世界盃後，阿根廷近年第3座大型賽事冠軍。

在這場比賽第20分鐘，阿根廷球員迪馬利亞（Angel Di Maria）將球送給梅西，梅西起左腳射門，可惜被哥倫比亞門將瓦加斯（CamiloVargas）攔下。

梅西在第36分鐘帶球突破，與趕上來鏟球的哥倫比亞球員阿里亞斯（Santiago Arias）碰撞倒地，需要治療，但阿里亞斯未被判犯規。

梅西決賽傷退。 路透社
梅西決賽傷退。 路透社

兩隊上半場0比0戰成平手。

下半場雙方僵持之際，阿根廷再度出現利空消息，梅西在無明顯身體接觸的情況下面露痛苦倒地，並於比賽第66分鐘被換下。

這場比賽可能是37歲的梅西最後一次代表阿根廷出戰重要賽事，他卻因傷不得不提前退場，這讓他在替補席上淚流滿面，久久無法平復情緒。

在各自都遲遲無法進球的情況下，兩隊進入延長賽。

在延長賽中，阿根廷球員巴瑞德斯（Leandro Paredes）一次漂亮的鏟球為隊伍贏得球權，隊友洛塞爾索（Giovani Lo Celso）再將球成功送出，助馬丁尼茲在比賽第112分鐘成功破網，並靠這一球贏得冠軍。

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