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啦啦隊紀錄片揭密 亮眼背後是低薪與競爭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日網飛紀錄片影集《美國甜心：達拉斯牛仔啦啦隊》，揭露了啦啦隊幕後的辛酸與困境。（Dallas Cowboys Cheerleaders FB）
近日網飛紀錄片影集《美國甜心：達拉斯牛仔啦啦隊》，揭露了啦啦隊幕後的辛酸與困境。（Dallas Cowboys Cheerleaders FB）

美式足球隊達拉斯牛仔啦啦隊全美出名，但背後卻是無盡的血汗與歧視！近日網飛（Netflix）紀錄片影集《美國甜心：達拉斯牛仔啦啦隊》爆紅，片中揭露啦啦隊雖然表面光鮮亮麗，但每場出場費並不多，因此團員大多另有正職工作，還要花時間練舞。台灣、日本與韓國的棒球隊的啦啦隊也有類似的問題。

訓練耗時且薪水低

根據《英國廣播公司》報導，雖然美國曾拍攝過啦啦隊員的實境秀，但在Netflix上映相關紀錄片還是第一次，在閱聽族群不同下又收獲了一批新觀眾，啦啦隊的艱難處境也是首度曝光。片中，牛仔隊老闆瓊絲受訪時坦言啦啦隊收入確實不高，但他們是為了錢以外的因素加入。

不過，其中一位隊員亞瑞安娜受訪時表示，啦啦隊訓練量相當高，「是占用全職工作時間的兼職工作」，球隊應該給啦啦隊多一點薪水才是。她在平時的正職是醫材推銷員，並參加過兩次啦啦隊選拔，第一次在新人階段遭到淘汰，在第二次嘗試後才成功加入到正式隊伍，「平時還要另外花時間健身，體能才跟得上訓練量與比賽的跳舞。」

啦啦隊也要有治療師

在啦啦隊待了4年後離隊的卡琳娜則表示，在對內很容易因為壓力與競爭，出現很多負面想法。亞瑞安娜則是透過寫日記與接受精神治療因應，她也呼籲團隊應該設立運動診療師，舒緩啦啦隊員的身心靈壓力。雖然牛仔隊球團對外宣稱，啦啦隊員可以像運動員一樣使用球隊的醫療資源，但在實務上似乎很少落實。

紀錄片上映後引發正反討論，《 衛報》影評就說，《美國甜心》記錄到啦啦隊面對挫折的韌性的部分令人印象深刻；知名作家愛瑪‧貝登頓則指出，啦啦隊是職場上的弱勢族群，凸顯女性被社會上的厭女主義、沙文主義壓迫的狀況。

啦啦隊多需兼職

台灣、韓國近年來的啦啦隊文化也逐漸興起，但啦啦隊的薪水並非固定，而是依據實際演出的場次來計算，每場約6000元，若只有做啦啦隊，最高每月收入最多6萬元，而在淡季時，可能只有2萬元，很多啦啦隊員也會設法接業配或兼職直播主。

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