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美州盃／球迷沒票硬闖一團亂 決賽拖75分鐘才開踢

中央社／ 綜合外電報導
沒有票的球迷試圖硬闖美州盃決賽現場。 路透社
沒有票的球迷試圖硬闖美州盃決賽現場。 路透社

由於球迷被擋在門外好幾個小時無法入場，場面一片混亂，阿根廷今天對上哥倫比亞的美洲盃足球賽（Copa America）決賽一拖再拖，比表定時間延遲超過75分鐘才開踢。

法新社報導，開踢前兩小時，大批球迷擠在入口處與保全起了衝突，主辦單位因此關上大門暫停入場。

後來球迷慢慢獲准進場，其中一些人需要醫療照護，大部分是因為中暑身體不適。

之後主辦單位乾脆取消驗票，讓大批球迷直接進場。

失控球迷遭警衛保安壓制。 法新社
失控球迷遭警衛保安壓制。 法新社

法新社記者目睹多名球迷在場內接受護理人員治療，有人站立不穩需要朋友攙扶，之後便躺在地上。

邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）警方在聲明中表示，比賽前場館發生「多起事件」，「是因為球迷不守秩序，試圖闖入體育場的行為造成」。

「我們要求每個人保持耐心並遵守官方制定的規則…不守規矩的行為會讓你被驅逐和／或被捕，我們對每個參加者的不守規矩行為零容忍。」

但球迷把矛頭指向主辦單位，阿根廷球迷卡巴雷利（Cabarelli）表示，球迷被當成「動物」對待。

球迷試圖硬闖美州盃決賽現場。 路透通訊社
球迷試圖硬闖美州盃決賽現場。 路透通訊社

「他們把我們當動物，基本上沒有任何規劃，什麼都沒有，我的意思是，他們沒有為6萬人做好準備。在沒有任何準備的情況下，人們昏倒、暈厥。」

被問到是否覺得危險時，卡巴雷利說，「肯定是的，我還在發抖」。

接受法新社訪問的其他球迷描述了入口處的混亂場面，一些球迷強行繞過保全進入場館。

美州盃熱潮席捲美國。 法新社
美州盃熱潮席捲美國。 法新社

來自佛州的哥倫比亞球迷費南德茲（DavidFernandez）說：「太誇張了，大家都發瘋似地想進去。」

另一名球迷里亞萊斯（Rosy Riales）說，球迷在大熱天裡排隊，卻不能按時進場，所以越來越煩躁。

她告訴法新社：「大家氣憤、鼓譟，所以才會推人，一片混亂。他們應該早點打開門，讓大家慢慢進場。」

美州盃決賽。 法新社
美州盃決賽。 法新社

美洲盃主辦單位在社群媒體X發表的聲明似乎暗示，混亂是因為沒買票的球迷試圖入場所致。

聲明中寫道：「請注意，沒有門票的人無法進入體育場。」

美州盃決賽現場。 法新社
美州盃決賽現場。 法新社

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美洲盃 費南德茲

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