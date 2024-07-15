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溫網／謝淑薇成傳奇「百搭女王」 助攻搭檔完成捧冠夢想

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
再次捧起溫網金盃的謝淑薇，堪稱「百搭女王」。 歐新社
再次捧起溫網金盃的謝淑薇，堪稱「百搭女王」。 歐新社

我國「一姊」謝淑薇今年再登捧起大滿貫金盃，她和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）在溫布頓混雙決賽以6：4、6：2擊敗墨西哥組合岡薩雷茲（Santiago Gonzalez）／歐兒摩絲（Giuliana Olmos），3度合拍就收穫第2座大滿貫混雙金盃，讓岡薩雷茲對「百搭女王」謝淑薇獻上滿滿感謝。

溫布頓是謝淑薇表現最優異的大滿貫，2013年和中國「金花」彭帥女雙登頂，讓她迎接生涯第一座大滿貫，2019年起更是完成跨屆3連霸。傑林斯基也提到，搭檔的經驗幫助兩人重返中央球場，「第二輪後我們通過一些難關，我以我們為榮，以我們戰鬥和合作的內容為榮。」

台波組合直到今年澳網才首度合作，38歲的謝淑薇和小11歲的搭檔一拍即合，澳網登頂、法網打進4強，溫布頓再攜手捧冠，打下「冠軍點」後雙手摸頭的傑林斯基感性說，能在草地大滿貫決賽出賽且奪冠意義非凡，「這只是我第3次參賽，我無法用言語形容，我夢想這一刻好久了，能踏上球場就是種榮幸，而且我今天贏下冠軍，這是不可思議的感覺和極大榮幸。」

謝淑薇已經握有溫布頓4座女雙金盃，混雙奪冠還是第一遭，她賽後場中致詞幽默說，本來希望昨天的女雙決賽就能再到中央球場，可惜沒能如願，所幸混雙如願，「謝謝傑林斯基帶我回到令人讚嘆的球場，能在溫布頓出賽一直是很棒的感受。」

傑林斯基也感謝「百搭女王」，他說：「目前為止，我們之間的合作關係非常好。」

這是謝淑薇生涯第9座大滿貫雙打金盃，唯一不曾到手的美網也有機會在今年「解鎖」，在此之前她也將在巴黎奧運出賽，挑戰為個人傳奇再寫一筆。

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傑林斯基 溫布頓 謝淑薇

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