巴黎奧運／法國慶日聖火抵達巴黎 民眾熱烈歡迎凝聚人心

今天是法國國慶日，奧運聖火抵達巴黎，所到之處人山人海。法國民眾向中央社表示，奧運與聖火讓國家團結，向世界展現古蹟與價值令人驕傲，盼奧運能為政治紛擾按下暫停鍵。

@@@2024巴黎奧運@@@將於7月26日舉辦開幕式。在14日法國國慶這天，奧運聖火傳遞在環繞全法各地人文歷史及自然風光近70天後，終於抵達巴黎。法國民眾與觀光客今天在火炬各大傳遞點列隊歡迎，氣氛熱烈。

聖火今天從香榭大道出發，繞經國民議會、萬神殿、巴黎聖母院、巴士底廣場、羅浮宮等重要古蹟景點。火炬今晚11時抵達巴黎市政府，艾菲爾鐵塔接力施放國慶煙火。

在參議院前等候聖火傳遞的柏納（Bernard）向中央社說：「迎接聖火，是各國團結一心的美好象徵；聖火將凝聚所有男女，為運動及共同生活而努力，能看到聖火抵達真的很開心。」

在兒童癌症非政府組織工作的凱西亞（Keysia）則身披國旗，興奮的在隊伍中雀躍。為了不錯過國慶典禮與聖火傳遞，她專程從東部史特拉斯堡（Strasbourg）來巴黎慶祝「這獨特的時刻」。

凱西亞告訴記者：「我們對國家以及所推動的價值感到驕傲，在今天強調國家團結比往常更加重要，我們要一起慶祝這些美好的價值。」她坦言，事前人們確實擔心奧運，但今天規劃與維安都非常好，讓她信心大增。

法國如今深陷政治動盪，她認為過去幾週「是段難熬的時光，大家都擔心極右會掌權，好險沒有。今天我們在此展現，無論如何，人民仍然團結」。

萬神殿前人潮擠滿人行道兩側，只為一睹奧運聖火及運動員傳遞的風采。每當聖火前往下一站，人群就急著抄小路，前往接下來行經之路。

巴黎女孩凱米爾（Camille）和來自西班牙的安東尼（Antonio）也是跟著火炬跑的成員之一。

凱米爾說，想在奧運開幕前好好感受氛圍。「我們迫不及待迎接聖火，所住城市主辦奧運是一生一次的機會」。

巴黎女孩凱米爾（左）和來自西班牙的安東尼（右）是跟著火炬跑的成員。他們說，這是一生一次的機會，且奧運聖火到來一掃前幾週的陰霾，能驕傲地展示國旗。中央社記者曾婷瑄巴黎攝

除了比較擔心的交通外，她看到許多設備就位，覺得城市已經準備好了。「許多設施都翻新了，還有一些快閃活動。我常騎單車，看到很多車道翻新，很高興奧運能加速基礎建設的更新。」

對她而言，奧運聖火的到來一掃前幾週的陰霾，「展示法國國旗還是令人感到驕傲，讓人感覺很不錯，尤其是過去幾週大家都不好過」。

已買了兩場賽事門票的安東尼則說：「我很興奮，這是一生一次的機會，要把握。不曉得面對這麼多人奧運籌備得如何，可能會混亂，有些朋友蠻擔心的，他們都要離開巴黎，但我會待幾天，好好享受、體驗一下。」

火炬在巴黎聖母院前傳遞時，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）現身，與坐在輪椅上準備交接聖火的身障運動員致意。

聖母院前隊伍兩側則是法國軍樂隊及身穿藍、白、紅三色制服的體操隊，為到來的聖火演出，氣氛歡樂而隆重。

從事賽馬教育工作的喬莉安（Joliane）說，看到奧運聖火經過很感動，也是第一次見證巴黎舉辦奧運。對團結、平等、機會平等而言，都有象徵意義。

對於巴黎主辦奧運她感到很驕傲，「無論是哪項賽事，能以運動員代表法國令人驕傲。能展示古蹟、文化，我也很自豪。很開心主辦這項盛事」。

同事艾蜜莉（Emilie）說，有鑒於聖母院幾年前發生的憾事，今天看到聖火經過前面，還有消防隊員、體操選手隨側，更讓人感動。

「很開心能展示我們的古蹟，雖然它們本身已經很美好了，但我們還是期待看到運動員在古蹟前展現，還能透過電視轉播，真的很驕傲。」

兩人同樣認為奧運能讓國民暫時放下政治紛擾。喬莉安說：「希望奧運能讓這些紛擾按下暫停鍵，讓人民真正團結。把一切暫擱一旁，呼吸、喘息一下。」

14日是法國國慶日，奧運聖火也抵達巴黎，所到之處人山人海。中央社記者曾婷瑄巴黎攝

艾蜜莉則笑著說：「體育將團結眾人，就像它一直以來在做的，如足球，奧運又更盛大。我們幾週內應該不會再聽到政治，這樣更好。」

離開巴黎聖母院後，聖火來到法國大革命象徵地巴士底廣場。早已萬頭攢動的廣場上有芭蕾舞表演，更有與聖火傳遞運動員共舞的橋段，大獲好評。

聖火今明兩天繞經巴黎市中心，接著將繞行鄰近省分城市，如選手村所在地塞納聖丹尼（Seine SaintDenis）與馬術賽事舉辦場地凡爾賽（Versailles），將於奧運開幕日重返巴黎。