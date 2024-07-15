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歐國盃／2：1踢倒英格蘭 西班牙4度封王

中央社／ 柏林14日綜合外電報導
西班牙奪得2024歐洲國家盃冠軍。 法新社
西班牙奪得2024歐洲國家盃冠軍。 法新社

西班牙替補上陣的奧亞爾薩巴爾於第86分鐘進球，今天幫助球隊在2024歐洲國家盃決賽以2比1踢倒英格蘭。西班牙成為唯一在這項賽事4度封王的球隊。

路透社和美聯社報導，這場比賽在有7萬1000個座位的德國柏林奧林匹克體育場（Olympiastadion）舉行，雙方上半場都繳出白卷，西班牙一如預期持球率較高。

易邊再戰後，西班牙小將威廉斯（Nico Williams）很快地於第47分鐘時接獲「神童」亞馬爾（LamineYamal）一記妙傳而起腳勁射，球越過英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）破網。

力拚歐國盃首冠的英格蘭靠替補上陣的巴默（Cole Palmer）於第73分鐘進球，追成1比1扳平。

但是奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）於第86分鐘建功，硬是讓捲土重來的英格蘭再度飲恨，連續兩屆屈居亞軍。

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