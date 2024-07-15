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LPGA／法國依雲錦標賽錢珮芸1桿進洞 第7作收奧運好彩頭

中央社／ 台北15日電
台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸。台新銀行／提供
台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸。台新銀行／提供

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸，今天在LPGA年度五大賽之一的法國依雲錦標賽最終回合上演1桿進洞美技，以4天低於標準10桿的274桿、並列第7作收，進帳本季最多的20萬美元獎金。

法國依雲錦標賽是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度五大賽之一，台灣有取得奧運資格的錢珮芸、徐薇淩，以及業餘球員吳純葳共3人參賽。

儘管徐薇淩和吳純葳在前2回合結束後都遭到淘汰，但吳純葳曾在首回合的第5洞也打出過1桿進洞；而錢珮芸則以68、73桿順利晉級。

打進決賽後錢珮芸表現越來越好，第3回合繳出67桿，今天的第4回合，全場抓4鳥、獵1鷹、吞1柏忌，而其中獵鷹絕技，是出現在第16洞的3桿洞，錢珮芸驚喜打出一桿進洞的成績。

錢珮芸在長155碼的第16洞，用鐵桿開球後，球雖落在果嶺上，但距離旗桿至少還有45呎以上的距離，沒想到球略微滾動後先是停了一下，隨後跟著果嶺坡度一路往下滾，最後順利進洞，讓錢珮芸開心的和同組球員、桿弟擊掌慶祝。

這場錢珮芸本季打的第16場賽事，其中有11場晉級，而這場依雲錦標賽賺進20萬美元（約656萬台幣），也是她今年單場最大筆獎金入袋。

在舉辦巴黎奧運的法國拿下如此好成績，讓首度披上國家隊戰袍的錢珮芸更具信心。奧運女子高爾夫預計8月7日到10日在法國國家高爾夫球場舉行。

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