田徑／聽障世青賽燃戰火 危宇澤跳遠摘金
台北市主辦的首屆世界聽障青年田徑錦標賽今天點燃戰火，首日賽程我國青年男子選手危宇澤就有精采表現，雖在男子100公尺決賽以11秒08敗給日本選手「銀恨」，但馬上在男子跳遠以6公尺58奪下我國首金，加上高雄小將吳慕安同樣在100公尺奪銅，單日為地主收穫1金、1銀、1銅，暫居獎牌榜首位。
國際聽障運動總會（ICSD）近年大力推展青年運動，也與我國積極培育潛力新秀的政策方向相符，世界聽障青年田徑錦標賽本次在台舉辦，也是歷史首屆賽事，我國台北市繼2009年成功主辦夏季聽障奧運會之後，再一次在國際聽障運動發展史上寫下新頁。
本屆賽會由台北市政府與中華民國聽障者體運動協會攜手申辦成功，並獲得中華民國田徑協會大力支持，在專業技術器材、競賽記錄與裁判人力上全力支援，終讓籌備近2年的賽會在14日順利展開。
我國代表隊本次派出8名20歲以下的優秀青年選手參加世界聽障青年田徑錦標賽，曾在世界聽障青年運動會拿下1金1銀的危宇澤相當受到矚目，在首日即開出紅盤的好成績帶動下，相信中華小將在未來兩天賽程中，也將繼續努力為我國爭取佳績。
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