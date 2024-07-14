排球／不愧是前日本隊長！柳田將洋玩PK賽帶球迷奪勝
一年一度的排球盛事「2024年亞瑟士盃排球錦標賽」總決賽今天盛大開打，適逢賽事10周年的里程碑，來自台灣各地的排球好手齊聚一堂，台灣亞瑟士更首次邀請TEAM ASICS日本選手柳田將洋現身總決賽現場與球迷互動，更與同為TEAM ASICS台灣選手陳建禎、張育陞一同與粉絲組隊同樂，為賽事現場帶來熱烈氣氛。
經歷近２個月激戰，最終由８隊闖入總決賽，爭奪金盃外還能見證職業球星風采。前日本國家隊隊長柳田將洋、陳建禎和張育陞一出場就獲得全場球迷熱烈掌聲，柳田將洋更親切使用中文和球迷打招呼，現場氣氛熱烈。
3位球星活動前特別交流合影，柳田將洋說：「很開心比賽進入第10周年，希望可以跟大家一起享受亞瑟士盃。」
談及對柳田將洋的印象，旅日多年的「黑狗」陳建禎提到，柳田將洋攻擊跟發球都很強，很具有破壞性跟威力，「私下也十分親切，在台灣地震的時期還特別傳來關心。」同樣旅日的張育陞也分享說：「在旅日賽季中曾經有對戰過，他真的是實力很堅強的選手，很期待在下個SV LEAGUE賽季能有機會再次交手。」
今年亞瑟士盃主打「ONE TEAM」的團隊精神，3位選手也各自和3位球迷組隊，進行發球積分挑戰賽；球迷也是高手雲集，分別使出渾身解數為團隊爭取得分，最終柳田隊以1分之差險勝張育陞隊，贏得發球挑戰賽勝利。
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