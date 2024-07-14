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歐國盃／與西班牙決戰爭冠 威廉王子鼓勵英格蘭籲向世界展現實力

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英格蘭隊為決賽備戰。法新社
英格蘭隊為決賽備戰。法新社

2024年歐洲國家盃決賽14日將在德國登場，英國威廉王子（Prince William）鼓勵將與西班牙爭冠的英格蘭隊，「上場向世界展現你們的實力」。

法新社報導，身為英格蘭足球總會（FootballAssociation）主席的威廉王子，明天將出席觀賞在柏林舉行的歐國盃決賽，英格蘭將力爭自1966年世界盃以來，全隊等候多年的重大賽事冠軍。

威廉王子是著名的艾斯頓維拉隊（Aston Villa）球迷，他本屆歐國盃觀賞了英格蘭在8強擊敗瑞士，以及小組賽踢平丹麥的比賽。

威廉王子今天在社群媒體表示，「英格蘭隊，我們以你們為傲，完成任務只差最後一步！」「上場向世界展現你們的實力吧。我們相信。威廉。」

威廉王子的父親、英國國王查爾斯三世（KingCharles Ⅲ）本週稍早在社群媒體上開玩笑說，英格蘭隊在決賽時，應避免出現更多最後一刻的戲劇性事件。

英格蘭在4強賽靠著華金斯（Ollie Watkins）終場前絕殺以2比1踢走荷蘭，查爾斯在給英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍球隊的訊息中表示，他向球員們致以王室「最美好的祝福」、「最熱忱的祝賀」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則是兵工廠隊（Arsenal）的狂熱球迷，他今天也在一封公開信中祝福英格蘭隊好運。他寫道：「致邵斯蓋特和全體英格蘭隊。我代表整個國家，在決賽前祝你們一切順利。」

「你們都應為目前的成就自豪，我希望你們能從在家中一起奮鬥的數百萬人身上獲得力量。」

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