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定向越野／總統盃陳彥龍摘金 黃敏惠帶傷照樣無人可敵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳彥龍今年首度拿下國手選技賽第一。圖／中華定向越野協會提供
陳彥龍今年首度拿下國手選技賽第一。圖／中華定向越野協會提供

2024總統盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽今天於新竹清華大學登場，這場也是第二階段第1場國手選拔賽，本場最特殊是香港2022年世界大學定向越野賽國手之一王卓弘來台踢館，幸好最終台將陳彥龍在男子菁英組以34秒差距守住金牌；而女子菁英組，雖然「台灣一姊」黃敏惠帶腳傷上場，但依舊以無人可敵的表現，再包辦今年所有4場國手選拔的女子菁英組第一。

經過年初的三場國手選拔後，今天總統盃和8月在南投暨南大學舉行的朱崙盃全國定向越野錦標賽後，將選拔出今年下半年台灣參加國際定向越野賽的代表隊，等於台灣的定向越野好手都必須極力去爭取下半年披掛國手參加國際賽的資格。

今在男、女子菁英組部份競爭激烈，特別是男子菁英組還有香港定向越野國手王卓弘等人來台踢館，台灣在去年參加雅加達舉行的2023印尼國際定向越野錦標賽中，「台灣一姊」黃敏惠沒任何懸念獲女子菁英組金牌，但台灣男將陳彥龍與楊正宇分獲銀與銅牌，當時就是輸給金牌的香港選手王卓弘。

王卓弘今天的表現也很精采，最快跑出22分30秒一度保持領先；但最後出發的陳彥龍最終跑出21分56秒成績，僅僅以34秒差距力挫王卓弘，幫台灣守住男子菁英組金牌，陳彥龍說：「我們兩個差距並不大，可能我勝在比較晚出發，好的選手都在我附近，讓我可以掌握時間的差距。」

這也是陳彥龍在今年4場國手選拔中首度拿下男子菁英組冠軍，他說：「今天這站的距離已經超過亞洲的2.8至3.2公里的長度，所以，可能有很多人錯估形勢，一開始就衝再加上天氣炎熱，很多人到後半段就體力不支，我自己是比較保守，前半段有留一點體力，幸好可以用在後半場。」

至於在女子菁英組部份，「台灣一姊」黃敏惠的地位幾乎無人可以撼動，她這站再跑出23分46，包辦今年國手選拔賽4站第一，但黃敏惠說：「主要是帶著新發作的腳傷來跑，而且也因為有超過3個月以上沒有比賽，趁這個比賽來做測試，因為接下來全民運3個多月後就舉行，為了不製造更多的傷，所以就一站就是順順的跑，以這角度來看，能跑出這樣的成績還算滿意。」

曾在兩屆聽奧勇奪三金的網球好手林家文，也報名參加這站的比賽，她笑說：「帶學妹一起來比賽，給自己打球之外做一點娛樂。」林家文已參加過許多次定向越野的比賽，今年甚至還被排進女子菁英組的比賽，但可惜漏打了一站後，最終只能無奈地接受「未完賽」的結果，她說：「很可惜，不然以我完賽成績，在女子菁英組應該可以排進前十了。」

台灣定向越野一姐黃敏惠輕鬆稱霸。圖／中華定向越野協會提供
台灣定向越野一姐黃敏惠輕鬆稱霸。圖／中華定向越野協會提供

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