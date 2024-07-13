快訊

考完放暑假！113分科測驗落幕 7科試題與解答一次看

黑吃黑害死老大？林士傑遭槍殺「心腹」到案 警再追這名通緝犯

113分科測驗／數甲、化學變簡單！補教估醫牙、電資門檻提升 台大醫5科289級分

排球／日本男排前隊長柳田將洋興奮訪台 期待與陳建禎交流

中央社／ 台北13日電
知名運動品牌邀請日本國家級男子排球選手柳田將洋（圖）訪台交流會粉絲，13日下午在新北市板橋區為他舉行記者會，柳田將洋現場分享首度來台心情。中央社
知名運動品牌邀請日本國家級男子排球選手柳田將洋（圖）訪台交流會粉絲，13日下午在新北市板橋區為他舉行記者會，柳田將洋現場分享首度來台心情。中央社

日本男排國家隊前隊長柳田將洋受邀請首度來台參加媒體見面會，他今天開心透露，他不僅收到很多球迷的歡迎訊息，收到很多球迷的歡迎訊息，並期待與台灣好手陳建禎交流。

現年32歲的柳田將洋是前日本男子排球國家隊長，去年也曾在杭州亞運幫助日本拿下銅牌，近期適逢亞瑟士盃排球錦標賽總決賽即將開打，他受邀來到台灣出席活動，並將與台灣好手「黑狗」陳建禎、張育陞同台交流。

今天參加媒體見面會，柳田將洋接受聯訪時分享，過去與台灣對戰過很多次，最有印象的選手就是陳建禎，因為兩人在場上的位置相同，「他在日本也打了很久，我有看過他的比賽，是很棒的選手，這次也期待與他見面。」

自曝是第1次來到台灣，柳田將洋透露，期待盡情享受、體驗在台灣的時光，並提到收到很多球迷傳訊息表達歡迎，甚至還喝到與日本味道不同的珍珠奶茶，「口感很清爽、好入口，台灣真的很棒，我也會盡可能跟大家互動，昨天走在街上，感覺跟日本很相似，讓我有一種熟悉感。」

日本動漫「排球少年！！」劇場版在台灣上映，受到觀眾熱烈迴響，柳田將洋笑說，自己也是粉絲，並提到最喜歡的角色是稻荷崎高中的隊長北信介，「即時他很常被忽略，但是會默默努力類型的球員，而且很珍惜舞台，同時為了團隊目標持續練球。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

相關新聞

排球／日本男排前隊長柳田將洋興奮訪台 期待與陳建禎交流

日本男排國家隊前隊長柳田將洋受邀請首度來台參加媒體見面會，他今天開心透露，他不僅收到很多球迷的歡迎訊息，收到很多球迷的歡...

足球／台中社區足球節太平熱情開踢 逾百名萌童齊聚

台中市積極推廣迷你足球，推動「足球深耕計畫」，迄今已深入全市29個行政區進行巡迴教學，累積超過2萬人次參與活動，今天「2...

田徑／澳洲正妹創2000公尺世界紀錄 成首位突破5分20秒內女將

5天前才跑出女子1500公尺史上第5快成績，本屆巴黎奧運1500公尺選手，澳洲名將霍爾（Jessica Hull）今天在世界田徑總會鑽石聯賽（Diamond League）摩納哥站女子2000公尺項目

田徑／世界聽障暨世界聽障青年錦標賽授旗 安慶隆領軍中華隊捍衛主場

由台北主辦的2024年台北世界聽障田徑錦標賽暨世界聽障青年田徑錦標賽，今天舉行地主中華隊的授旗典禮，教育部體育署全民運動...

哈利王子曾隨英軍赴阿富汗 獲ESPY頒贈表彰軍人獎項

曾兩度隨英軍赴阿富汗的英國哈利王子今天出席年度「體育卓越表現獎」頒獎典禮，獲頒「派特提爾曼服務獎」，並說他是代表永不屈服...

蘇郁程代表中國參加劍道賽 陸委會：若屬實可取消國籍

第19屆世界劍道錦標賽7月4日到7日在義大利米蘭舉行，被指有台灣的選手蘇郁程代表中國出賽。體育署長鄭世忠今天表示，已經請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。