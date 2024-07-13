排球／日本男排前隊長柳田將洋興奮訪台 期待與陳建禎交流

日本男排國家隊前隊長柳田將洋受邀請首度來台參加媒體見面會，他今天開心透露，他不僅收到很多球迷的歡迎訊息，收到很多球迷的歡迎訊息，並期待與台灣好手陳建禎交流。

現年32歲的柳田將洋是前日本男子排球國家隊長，去年也曾在杭州亞運幫助日本拿下銅牌，近期適逢亞瑟士盃排球錦標賽總決賽即將開打，他受邀來到台灣出席活動，並將與台灣好手「黑狗」陳建禎、張育陞同台交流。

今天參加媒體見面會，柳田將洋接受聯訪時分享，過去與台灣對戰過很多次，最有印象的選手就是陳建禎，因為兩人在場上的位置相同，「他在日本也打了很久，我有看過他的比賽，是很棒的選手，這次也期待與他見面。」

自曝是第1次來到台灣，柳田將洋透露，期待盡情享受、體驗在台灣的時光，並提到收到很多球迷傳訊息表達歡迎，甚至還喝到與日本味道不同的珍珠奶茶，「口感很清爽、好入口，台灣真的很棒，我也會盡可能跟大家互動，昨天走在街上，感覺跟日本很相似，讓我有一種熟悉感。」

日本動漫「排球少年！！」劇場版在台灣上映，受到觀眾熱烈迴響，柳田將洋笑說，自己也是粉絲，並提到最喜歡的角色是稻荷崎高中的隊長北信介，「即時他很常被忽略，但是會默默努力類型的球員，而且很珍惜舞台，同時為了團隊目標持續練球。」