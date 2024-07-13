足球／台中社區足球節太平熱情開踢 逾百名萌童齊聚

台中市積極推廣迷你足球，推動「足球深耕計畫」，迄今已深入全市29個行政區進行巡迴教學，累積超過2萬人次參與活動，今天「2024社區足球深耕計畫—足球節」於太平運動場熱血開踢，吸引逾百名熱愛足球的小將參加，同時展現平常學習成果。

市府運動局長李昱叡今天代表市長盧秀燕到場致意，期許足球小將們享受運動帶來的快樂與健康，未來在台灣足球界大放異彩；李昱叡表示，市長盧秀燕相當重視運動發展，上任以來積極打造酷運動、酷城市，優化各項運動環境，加速興建重要運動建設，持續營造優質足球環境，任內推動國家級重要足球運動場館，斥資15.1億元興建的「全國首座國際足球運動園區」已於去年4月動工，未來積極爭取在台中舉辦國際足球賽事，帶動足球運動人才發展。

運動局進一步指出，台中市社區足球節辦理三場次，第一場次5月11日在龍井、第二場次5月18日在后里皆深受各界好評，今天舉行第三場次，分為U6幼兒組及U8國小組，共計12隊、逾百名小將參與，不強調競技輸贏，目標在於讓每位小朋友從比賽中盡情享受運動樂趣。

運動局表示，「足球深耕計畫」連年舉辦並深獲參與者好評，下半年規劃於9月1日至11月17日期間再次前進基層教學巡迴台中，規劃授課班數達350班，預計於7月18日開放報名，相關細節請洽運動局官網。