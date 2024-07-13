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田徑／澳洲正妹創2000公尺世界紀錄 成首位突破5分20秒內女將

聯合新聞網／ 綜合報導
霍爾將女子2000公尺紀錄推進至5分20秒內，賽後也直呼不可思議。 歐新社
霍爾將女子2000公尺紀錄推進至5分20秒內，賽後也直呼不可思議。 歐新社

5天前才跑出女子1500公尺史上第5快成績，本屆巴黎奧運1500公尺選手，澳洲名將霍爾（Jessica Hull）今天在世界田徑總會鑽石聯賽（Diamond League）摩納哥站女子2000公尺項目中，再跑出刷新世界紀錄的5分19秒70奪金。

原紀錄是蒲隆地女將妮揚莎芭（Francine Niyonsaba）在2021年在漢澤科維奇紀念賽（Hanžeković Memorial）中締造的5分21秒56，而霍爾不僅突破此項紀錄，也成為首位跑進5分20秒內的女將。

霍爾認為，自己的紀錄將證明女生也可以跑進5分20秒內，自己將與此項紀錄一同仔入史冊。 歐新社
霍爾認為，自己的紀錄將證明女生也可以跑進5分20秒內，自己將與此項紀錄一同仔入史冊。 歐新社

霍爾賽後直呼不可思議，她說，自己在最後一趟時，周圍都響起為她加油的聲浪，「我跑出了自己前所未有的速度，也感受到了前所未有的疲勞」，她認為這證明了女生也有跑進5分19秒的能力，「我一直很努力，我的名字將載入史冊。」

2000公尺項目中，英國女將柯特妮布萊恩（Melissa Courtney-Bryant）以5分26秒08奪下銀牌，創下英國紀錄，銅牌則是由肯亞潔比托克（Edinah Jebitok）的5分26秒09獲得。

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