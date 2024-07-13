田徑／澳洲正妹創2000公尺世界紀錄 成首位突破5分20秒內女將
5天前才跑出女子1500公尺史上第5快成績，本屆巴黎奧運1500公尺選手，澳洲名將霍爾（Jessica Hull）今天在世界田徑總會鑽石聯賽（Diamond League）摩納哥站女子2000公尺項目中，再跑出刷新世界紀錄的5分19秒70奪金。
原紀錄是蒲隆地女將妮揚莎芭（Francine Niyonsaba）在2021年在漢澤科維奇紀念賽（Hanžeković Memorial）中締造的5分21秒56，而霍爾不僅突破此項紀錄，也成為首位跑進5分20秒內的女將。
霍爾賽後直呼不可思議，她說，自己在最後一趟時，周圍都響起為她加油的聲浪，「我跑出了自己前所未有的速度，也感受到了前所未有的疲勞」，她認為這證明了女生也有跑進5分19秒的能力，「我一直很努力，我的名字將載入史冊。」
2000公尺項目中，英國女將柯特妮布萊恩（Melissa Courtney-Bryant）以5分26秒08奪下銀牌，創下英國紀錄，銅牌則是由肯亞潔比托克（Edinah Jebitok）的5分26秒09獲得。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言