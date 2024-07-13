田徑／世界聽障暨世界聽障青年錦標賽授旗 安慶隆領軍中華隊捍衛主場

由台北主辦的2024年台北世界聽障田徑錦標賽暨世界聽障青年田徑錦標賽，今天舉行地主中華隊的授旗典禮，教育部體育署全民運動組組長呂宏進與台北市政府體育局副局長蔡培林共同出席，兩位首長在會中期勉我代表隊本次在台北自家出賽能成功捍衛主場、勇奪佳績。

世界聽障田徑錦標賽自2008年起創辦至今，每4年辦理一屆，在國際聽障運動賽會中，是層級僅次於夏季聽障奧運會的一級國際賽事。我國代表隊除了飽受新冠肺炎疫情肆虐的2021年賽事未能參與之外，其餘歷屆賽會都有我中華隊參賽的足跡與表現。

本屆賽事在教育部體育署的支持之下，由台北市政府及中華民國聽障者體育運動協會聯合向國際聽障運動總會（ICSD）申辦。憑藉過去台灣主辦各項國際大賽的高規格競賽水準與優良的服務品質，國際聽障運動總會執行委員會毫無異議地將賽會主辦權交予台北市，值得一提的是，這項賽會重回2009年台北夏季聽障奧運會主場地，對國際聽障運動社群而言，猶如重回聽奧聖地般地具有歷史意義。

本屆賽事我國代表隊由我國聽奧十項鐵人安慶隆擔任總教練，與王建畯、羅仁駿、陳穎祈、蔡亞芝、林偉倫及簡招旺等7名國內優秀教練共同領軍，代表隊選手13人包含許樂（2022年聽奧金牌、世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人）、許安誼（三屆聽奧女子標槍銀牌）、陳昀暄、危宇澤、吳慕安、楊天筆、陳緯凱、李逢瑋、梁又奇、王裕鋐、王柏淳、邱奕晧、朱俊哲等人。

世界聽障田錦標賽將在17日晚間6點舉行開幕式，18至23日展開4年一次的顛峰對決，屆時來自世界40個國家、逾300名聽障運動好手齊聚台北競技，預料賽事精采可期。

這項賽會在中華民國田徑協會及中華民國路跑協會的支持之下，將以國際一流賽事的規格來進行，世界各國的聽障運動好手將能感受到台灣辦理賽會的用心與高品質，另外由於台灣正值七月酷暑，為了友善各國選手，賽事將全程安排於每日傍晚五點起開始，敬請國人朋友們踴躍入場為中華隊加油。