哈利王子曾隨英軍赴阿富汗 獲ESPY頒贈表彰軍人獎項

曾兩度隨英軍赴阿富汗的英國哈利王子今天出席年度「體育卓越表現獎」頒獎典禮，獲頒「派特提爾曼服務獎」，並說他是代表永不屈服運動會慈善基金會，以及數以千計使得夢想成真的退伍與現役軍人，領受這項殊榮。

法新社報導，哈利王子（Prince Harry）表示：「這個獎項屬於他們，不屬於我。」並說樂見有這個機會，彰顯永不屈服運動會（Invictus Games）參與者和他們家屬的韌性與成就。

哈利王子是英國國王查爾斯三世（King CharlesIII）的幼子，他和妻子薩塞克斯公爵夫人（Duchess ofSussex）梅根（Meghan Markle）一同出席在洛杉磯舉辦的體育卓越表現獎（ESPY Award）頒獎典禮。

哈利王子曾掛階英國陸軍上尉，往昔兩度赴阿富汗執行任務。他在2014年為受傷或患病的現役和退伍軍人，發起永不屈服運動會。

至於派特提爾曼服務獎（Pat Tillman Award forService）則是以已故的提爾曼命名。他在2001年9月11日紐約遭恐怖攻擊後，放棄表現不俗的職業美式足球聯盟（NFL）生涯，投身美國陸軍突擊兵（USArmy Rangers），2004年因「友軍誤殺」在阿富汗陣亡。

提爾曼的母親瑪莉．提爾曼（Mary Tillman）曾因哈利王子獲頒這項殊榮，而批評體育卓越表現獎主辦單位、美國有線電視體育專業頻道（ESPN）。

她說，退伍軍人社群當中還有很多人選，他們不像「哈利王子有錢、資源、人脈或特權」。

哈利感謝提爾曼的遺孀馬利（Marie）出席頒獎典禮，並特別感謝提爾曼的家人，「尤其是瑪莉．提爾曼女士」。

哈利說：「母子之間的感情是永恆的，而且能跨越生命鴻溝。」1997年哈利王子的母親黛安娜王妃（Princess Diana）因車禍喪命，當時他12歲。