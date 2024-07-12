一銀加碼獎金 挺舉重國手

萬眾矚目的巴黎奧運即將在7月26日登場，第一銀行進用行員、舉重隊好手陳玟卉於亞錦賽獲得二銀殊榮，順利取得參賽資格並以世界排名第六佳績挺進巴黎奧運，日前已舉辦簡單隆重的表揚儀式，由第一銀行總經理李嘉祥頒發亞錦賽奪牌及巴黎奧運資格取得激勵獎金。

為傳遞對選手與教練的肯定，第一銀行副總經理蔡淑慧昨（11）日前往左營國家訓練中心加油打氣，並鼓勵陳玟卉在巴黎奧運「追求卓越、邁向第一」，同時特別再加碼奪金激勵獎金100萬元，預祝選手再度為自己創造第一，展現國人堅強的體育實力，為台灣爭光。

先前在2020東京奧運女子組榮獲舉重64公斤級銅牌的陳玟卉，因應本屆巴黎奧運縮減量級，決定突破自我，挑戰難度更高的71公斤量級，如今轉換量級再次進軍奧運，實屬不易。

陳玟卉這次代表台灣，除了個人努力外，也十分感謝教練的指導，以及第一銀行長期以來的力挺，讓她能更專注在訓練並全心全意爭取各項舉重賽事佳績，讓自己創造更多可能性，也讓世界看見台灣。

長期深耕並落實ESG（環境、社會、公司治理）的第一銀行，積極投入資源扶持優秀選手，在2024年預計投入體育預算總額近2,000萬元，除了舉重外，同時贊助桌球隊、柔道及角力等項目，支持台灣體育運動不遺餘力；第一銀行於2023年已連續五度榮獲「體育推手獎」之「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」，並首次獲得「推展類金質獎」等三大獎項，更二度獲得教育部體育署「運動企業認證」殊榮，對第一銀行長期以來推展各項體育運動的耕耘與努力給予十足肯定。

第一銀行期許發揮拋磚引玉效益，號召企業共同為體育發展盡一份心力，讓國內運動更為蓬勃，協助優秀選手可以在無後顧之憂的情況下，不斷「追求卓越、邁向第一」。