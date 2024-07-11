蘇郁程代表中國參加劍道賽 體育署已去函協會查證

第19屆世界劍道錦標賽7月4日到7日在義大利米蘭舉行，被指有台灣的選手蘇郁程代表中國出賽。體育署長鄭世忠今天表示，已經請劍道協會行文國際總會，查詢該選手是否符合參賽規定。

根據知名YouTuber「波特王」揭露，今年的「世界劍道錦標賽」中國劍道國家隊內有一名台灣選手代表中國出賽。

根據世界劍道錦標賽的參賽規則說明，參賽的選手必須具備代表國家的身分證明（或須出示護照），也就是說，選手參賽就得具備該國家的國籍。

中華民國劍道協會低調表示，沒有聽過蘇郁程，也不知道是否為台灣人，已經收到體育署的通知，會在查明事情原因後，再做出完整的報告。

體育署表示，今天已經去函請中華民國劍道協會跟國際總會查證，看這名選手比賽時拿的是什麼身分證明。如果他拿的是中國護照，那後續就會依照台灣的相關法律處置；如果他拿的是台灣護照，那顯然就不符合參賽規定，應該要被取消資格。

蘇郁程在自己的臉書上也寫道，「此次大賽，各位老師、各位劍友備戰6載，6年來我們為同一個夢想而努力。」顯然他已經是長時間待在中國訓練、生活，很有可能已經取得中國護照。