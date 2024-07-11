快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報名要快！日月潭萬人泳渡2.5萬名額將滿 明關閉報名系統

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，7月8日開放報名，活動人數限制在2.5萬人。本報資料照片
2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，7月8日開放報名，活動人數限制在2.5萬人。本報資料照片

日月潭國際萬人泳渡活動今年確定在9月15日舉行，南投縣政府表示，今年報名人數依然限制2.5萬人，自7月8日起開放各界網路報名以來，僅第一天就湧進兩萬人，截至目前報名已達2萬4000人，埔里四季早泳會指出，明天晚上12點鐘要關閉報名系統，開始整理組隊報名泳客的資料補件及整理，有意者請盡早完成報名。

南投縣教育處指出，萬人泳渡日月潭往年一向是3天秒殺，一開始時報名極踴躍，主要是因為泳渡必須分成4到5個梯次下水出發，每梯次人數有限制，間隔約40分鐘，而喜歡早泳的泳友，都習慣組隊爭搶第一梯次，畢竟屆時的氣溫、水溫都較涼爽，才會造成網路開放報名一開始有略為爭搶的情況，自從更改報名規定為5人成隊後，不少泳友提早就完成自行編組成隊。

一年一度的日月潭萬人泳渡活動，是日月潭最具歷史與規模的活動．從1983年開始，幾乎每年的中秋節前後，來自台灣與海外各地的游泳好手，齊聚日月潭朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3000公尺，於2002年正式列入世界游泳名人堂。每年均吸引來自國內外的游泳愛好者參加，共同創下橫渡日月潭的長泳壯舉。

南投縣政府表示，考量伊達劭碼頭容量，至人數額滿即截止，目前國內外泳客的詢問度很高。

2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，7月8日開放報名，活動人數限制在2.5萬人。本報資料照片
2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，7月8日開放報名，活動人數限制在2.5萬人。本報資料照片
2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，活動人數限制在2.5萬人，明晚將截止報名網路系統。圖／擷自埔里四季早泳會報名官網
2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，活動人數限制在2.5萬人，明晚將截止報名網路系統。圖／擷自埔里四季早泳會報名官網
2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，7月8日開放報名，活動人數限制在2.5萬人。本報資料照片
2024日月潭國際萬人泳渡決定今年9月15日舉辦，7月8日開放報名，活動人數限制在2.5萬人。本報資料照片

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

名人堂 萬人泳渡

延伸閱讀

絕美曝光！日月町蔦屋8月開幕 純白建築成南投新地標

森林避暑Chill一夏　南投湖光森野2日遊

日月潭萬人泳渡今年9月15日舉辦 前總統馬英九將11度下水

法拉利四座跑車GTC4 Lusso 台21線過彎撞爛車頭凹陷

相關新聞

歐國盃／又是起死回生！英格蘭加時進球退荷蘭 和西班牙爭冠

開賽不到7分鐘就被荷蘭隊率先進球，英格蘭隊在歐國盃卻再度上演起死回生劇本，先靠隊長凱恩（Harry Kane）罰球追平，...

報名要快！日月潭萬人泳渡2.5萬名額將滿 明關閉報名系統

日月潭國際萬人泳渡活動今年確定在9月15日舉行，南投縣政府表示，今年報名人數依然限制2.5萬人，自7月8日起開放各界網路...

足球美洲盃／哥倫比亞勝烏拉圭 將與衛冕軍阿根廷爭冠

美洲盃足球賽（Copa America）進入4強大戰，10人應戰的哥倫比亞今天以1比0力克烏拉圭，時隔23年再度闖入決賽...

歐國盃／英格蘭淘汰荷蘭殺進決賽 雙方總教練兩樣情

2024歐國盃4強戰英格蘭以2比1淘汰荷蘭，英格蘭總教練邵斯蓋特表示，非常自豪能在外國首次進入大型賽事的決賽，荷蘭總教練...

台南國際馬拉松賽首度企業冠名 提供獎金60萬摸彩品200萬

由台灣國際馬拉松交流協會等主辦的「台南國際馬拉松」首屆賽事，今年初才登場，明年賽事的報名也將在15日啟動，台南在地企業冰...

歐國盃／噓聲中帶英格蘭闖決賽 主帥：執教生涯的最棒時刻

今日歐國盃準決賽，英格蘭靠著沃特金斯（Ollie Watkins）在90分鐘進球，成功以2：1力克強敵荷蘭，成功闖入本屆冠軍賽。讓英格蘭主帥「南門」索斯蓋特（Gareth Southgate）不禁表示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。