報名要快！日月潭萬人泳渡2.5萬名額將滿 明關閉報名系統

日月潭國際萬人泳渡活動今年確定在9月15日舉行，南投縣政府表示，今年報名人數依然限制2.5萬人，自7月8日起開放各界網路報名以來，僅第一天就湧進兩萬人，截至目前報名已達2萬4000人，埔里四季早泳會指出，明天晚上12點鐘要關閉報名系統，開始整理組隊報名泳客的資料補件及整理，有意者請盡早完成報名。

南投縣教育處指出，萬人泳渡日月潭往年一向是3天秒殺，一開始時報名極踴躍，主要是因為泳渡必須分成4到5個梯次下水出發，每梯次人數有限制，間隔約40分鐘，而喜歡早泳的泳友，都習慣組隊爭搶第一梯次，畢竟屆時的氣溫、水溫都較涼爽，才會造成網路開放報名一開始有略為爭搶的情況，自從更改報名規定為5人成隊後，不少泳友提早就完成自行編組成隊。

一年一度的日月潭萬人泳渡活動，是日月潭最具歷史與規模的活動．從1983年開始，幾乎每年的中秋節前後，來自台灣與海外各地的游泳好手，齊聚日月潭朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3000公尺，於2002年正式列入世界游泳名人堂。每年均吸引來自國內外的游泳愛好者參加，共同創下橫渡日月潭的長泳壯舉。