足球美洲盃／哥倫比亞勝烏拉圭 將與衛冕軍阿根廷爭冠
美洲盃足球賽（Copa America）進入4強大戰，10人應戰的哥倫比亞今天以1比0力克烏拉圭，時隔23年再度闖入決賽，對手將是尋求衛冕的阿根廷。
法新社報導，在美國北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）舉行的這場美洲盃4強戰，哥倫比亞的勒馬（Jefferson Lerma）在第39分鐘以頭鎚鎖定勝利，他們將在14日於邁阿密舉行的決賽中，迎戰由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷。
這場哥倫比亞與烏拉圭之戰，湧入現場的熱情觀眾幾乎讓場邊呈現無政府狀態，有球員甚至與對手球迷發生衝突，在亂拳飛舞中爬向支持者，場面一度相當火爆，最終以場上混戰和看台打鬥落幕。
在中場休息前，哥倫比亞的穆尼奧斯（DanielMunoz）被賞紅牌判罰出場，全隊面臨著巨大壓力，不過哥倫比亞依然堅守到最後，拿下一場隊史留名的勝利，大批球迷為此興奮不已。
這場比賽開賽前幾小時，市中心街道上擠滿了身穿哥倫比亞亮黃色球衣的球迷。然而，看台上的混亂場面不僅為慶祝活動蒙上陰影，也引起了南美足球總會（CONMEBOL）的注意；決賽當天，勢必會有大批阿根廷和哥倫比亞球迷到場觀賽。
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