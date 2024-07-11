歐國盃／英格蘭淘汰荷蘭殺進決賽 雙方總教練兩樣情
2024歐國盃4強戰英格蘭以2比1淘汰荷蘭，英格蘭總教練索斯蓋特表示，非常自豪能在外國首次進入大型賽事的決賽，荷蘭總教練柯曼則認為爭議性罰球與最後絕殺讓全隊無言。
法新社報導，英格蘭的沃特金斯（Ollie Watkins）在多特蒙德（Dortmund）舉行的英荷4強戰中攻入絕殺球，幫助全隊闖進歐國盃決賽。
英格蘭總教練索斯蓋（Gareth Southgate）表示：「我對我們的比賽品質非常滿意。英格蘭在對陣荷蘭時掌握了60%的控球時間，如果是這樣，我想這個時間很長，它展現了更現代作風的英格蘭足球。」
英格蘭在對陣斯洛伐克與瑞士的比賽中，都是靠最後將比數扳平才能晉級，這位主帥因此受到了嚴厲批評。
但索斯蓋特執掌兵符的4項重大賽事中，他已帶領英格蘭2次闖進決賽、4強與8強也各有1次。
索斯蓋特渴望彌補3年前在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）失去冠軍的遺憾。當時的2020歐國盃決賽，英格蘭是在主場比PK輸給義大利。
索斯蓋特補充說：「我接手（總教練）這份工作唯一理由，就是努力為英格蘭帶來成功，努力提升英格蘭足球。」
另一方面，吞敗的荷蘭總教練柯曼（Ronald Koeman）承認，具爭議性的罰球以及最後時刻沃特金斯的進球讓他的球隊感到震驚。
現年61歲的柯曼是第2次擔任荷蘭隊主帥，他的前任是曾在2022卡達世界盃帶隊殺進8強的范加爾（Louis van Gaal）。
荷蘭一直希望能夠前往柏林與西班牙對決，因為這將是2010世界盃決賽的重演。
柯曼談到英格蘭在多特蒙德的表現時說：「我認為英格蘭上半場在0比1落後時，展現了出色的足球能力。」
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