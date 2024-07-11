歐國盃／噓聲中帶英格蘭闖決賽 主帥：執教生涯的最棒時刻
今日歐國盃準決賽，英格蘭靠著沃特金斯（Ollie Watkins）在90分鐘進球，成功以2：1力克強敵荷蘭，成功闖入本屆冠軍賽。讓英格蘭主帥「南門」索斯蓋特（Gareth Southgate）不禁表示這是生涯最棒的時刻。
索斯蓋特自2016年開始執教英格蘭隊，上屆歐國盃在自家主場溫布利球場進入決賽，前兩屆世界盃戰績為殿軍及八強，加上本屆歐國盃也踢進冠軍戰，等於近4次大賽率英格蘭3次闖進4強，2次闖進決賽，索斯蓋特表示本場比賽全隊上下比賽的方式都很好，能進入決賽算是達成另外一項里程碑，可說是執教生涯最棒的時刻。
事實上索斯蓋特本屆賽事過於保守的調度、讓他承受極大的壓力及批評，甚至還遭球迷狂噓及丟水瓶，但如今他扛下壓力，包含於80分鐘時換上沃特金斯被視為本場比賽致勝調度，索斯蓋特說道：「 球員們表現太過出色了，大家從未低下頭。特別是沃特金斯，他扛下了被眾人注視的壓力。」他也稱讚自家球迷，「非常感謝那些旅行過來支持我們的人，我很驕傲能第二次進入冠軍賽。」
英格蘭隊史歐國盃最佳戰績為2020（因疫情延至2021年舉行）的亞軍，冠軍戰進入PK大戰以2：3不敵義大利，如今全隊將力拼隊史歐國盃首冠，他們將與「無敵艦隊」西班牙爭奪歐國盃最高榮譽「德勞內盃」。不過英格蘭這邊也有隱憂，主帥索斯蓋特表示後場大將特里皮耶（Kieran Trippier）因腹股溝傷勢可能無緣在冠軍賽出場。
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