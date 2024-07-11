快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

歐國盃／噓聲中帶英格蘭闖決賽 主帥：執教生涯的最棒時刻

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭主帥索斯蓋特扛下壓力，將帶領英格蘭衝擊本屆歐國盃冠軍。 法新社
英格蘭主帥索斯蓋特扛下壓力，將帶領英格蘭衝擊本屆歐國盃冠軍。 法新社

今日歐國盃準決賽，英格蘭靠著沃特金斯（Ollie Watkins）在90分鐘進球，成功以2：1力克強敵荷蘭，成功闖入本屆冠軍賽。讓英格蘭主帥「南門」索斯蓋特（Gareth Southgate）不禁表示這是生涯最棒的時刻。

索斯蓋特自2016年開始執教英格蘭隊，上屆歐國盃在自家主場溫布利球場進入決賽，前兩屆世界盃戰績為殿軍及八強，加上本屆歐國盃也踢進冠軍戰，等於近4次大賽率英格蘭3次闖進4強，2次闖進決賽，索斯蓋特表示本場比賽全隊上下比賽的方式都很好，能進入決賽算是達成另外一項里程碑，可說是執教生涯最棒的時刻。

英格蘭靠著沃特金斯90分鐘決殺進球，力克荷蘭。 美聯社
英格蘭靠著沃特金斯90分鐘決殺進球，力克荷蘭。 美聯社

事實上索斯蓋特本屆賽事過於保守的調度、讓他承受極大的壓力及批評，甚至還遭球迷狂噓及丟水瓶，但如今他扛下壓力，包含於80分鐘時換上沃特金斯被視為本場比賽致勝調度，索斯蓋特說道：「 球員們表現太過出色了，大家從未低下頭。特別是沃特金斯，他扛下了被眾人注視的壓力。」他也稱讚自家球迷，「非常感謝那些旅行過來支持我們的人，我很驕傲能第二次進入冠軍賽。」

英格蘭隊史歐國盃最佳戰績為2020（因疫情延至2021年舉行）的亞軍，冠軍戰進入PK大戰以2：3不敵義大利，如今全隊將力拼隊史歐國盃首冠，他們將與「無敵艦隊」西班牙爭奪歐國盃最高榮譽「德勞內盃」。不過英格蘭這邊也有隱憂，主帥索斯蓋特表示後場大將特里皮耶（Kieran Trippier）因腹股溝傷勢可能無緣在冠軍賽出場。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

歐國盃 英格蘭 荷蘭

相關新聞

歐國盃／又是起死回生！英格蘭加時進球退荷蘭 和西班牙爭冠

開賽不到7分鐘就被荷蘭隊率先進球，英格蘭隊在歐國盃卻再度上演起死回生劇本，先靠隊長凱恩（Harry Kane）罰球追平，...

台南國際馬拉松賽首度企業冠名 提供獎金60萬摸彩品200萬

由台灣國際馬拉松交流協會等主辦的「台南國際馬拉松」首屆賽事，今年初才登場，明年賽事的報名也將在15日啟動，台南在地企業冰...

歐國盃／噓聲中帶英格蘭闖決賽 主帥：執教生涯的最棒時刻

今日歐國盃準決賽，英格蘭靠著沃特金斯（Ollie Watkins）在90分鐘進球，成功以2：1力克強敵荷蘭，成功闖入本屆冠軍賽。讓英格蘭主帥「南門」索斯蓋特（Gareth Southgate）不禁表示

歐國盃／4強賽前爆衝突 英格蘭與荷蘭球迷混戰釀5傷

英國警方表示，英格蘭和荷蘭今天出戰2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽4強賽前，兩隊球迷爆發衝突，造成5人受...

美洲盃／衛冕差一步！梅西本屆首進球率阿根廷晉冠軍戰

「球王」梅西（Lionel Messi）今天4強賽帶領阿根廷，在美洲盃對上開幕賽就碰頭過的加拿大，衛冕軍靠著「小蜘蛛」艾瓦雷茲（Julian Alvarez）和梅西的進球，終場2：0擊敗加拿大，順利挺

跆拳道／打破只選韓籍慣例 台師大生獲聘新加坡品勢國家教練

國立台灣師範大學運動競技學系碩士生邱沐恩即將畢業，近日獲聘新加坡跆拳道品勢國家隊教練，即將在八月中旬赴新加坡上任，也打破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。