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歐國盃／4強賽前爆衝突 英格蘭與荷蘭球迷混戰釀5傷

中央社／ 德國多特蒙德10日綜合外電報導
英格蘭與荷蘭之戰場上打得激烈，場外賽前球迷也爆發衝突。 路透
英格蘭與荷蘭之戰場上打得激烈，場外賽前球迷也爆發衝突。 路透

英國警方表示，英格蘭和荷蘭今天出戰2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽4強賽前，兩隊球迷爆發衝突，造成5人受傷。

美聯社報導，兩隊在德國西部城市多特蒙德（Dortmund）的體育場比賽，賽前約有10萬名荷蘭球迷湧入靠近荷蘭邊境的多特蒙德，還有大批英格蘭球迷。英格蘭最終以2比1擊敗荷蘭，將與西班牙爭冠。

英國足球警察隊（UKFPU）在聲明中表示：「我們知道一些有關多特蒙德騷亂事件的報導和影片。似乎已有多起荷蘭球迷在酒吧襲擊英格蘭球迷並試圖竊取旗幟的情況。」英國足球警察隊負責處理涉及英國球迷的足球暴力事件，並為歐國盃派員到德國。

聲明說，「據我們了解，此事已導致5人受到輕傷」，並建議球迷注意周圍環境，尋找有德國警察在的區域求助。

多特蒙德警方表示，有3處發生英國和荷蘭球迷衝突事件，包括在一家酒吧，有人扔椅子和瓶子。警方表示已逮捕26人，但未具體說明其中有多少人是英國人或荷蘭人，僅說目前仍在調查。

社群媒體上相關影片似乎顯示，少數身穿荷蘭代表色橘色衣服的民眾在酒吧外的休息區扔椅子，另有一群人在裡面避難。

儘管發生這些事件，多特蒙德警方表示，他們對「賽前階段多半和平」感到「大致滿意」，尤其是考慮到前往多特蒙德的人數眾多。

這不是本屆歐國盃第一次有英格蘭球迷捲入暴力事件。

上個月一場小組賽前，英格蘭和塞爾維亞球迷在德國蓋爾森基興（Gelsenkirchen）發生衝突，警方逮捕8人。警方表示，塞爾維亞球迷當時在一家餐廳內吃飯，一大群英格蘭球迷試圖進入後爆發爭執。

歐國盃 英格蘭

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