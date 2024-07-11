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歐國盃／又是起死回生！英格蘭加時進球退荷蘭 和西班牙爭冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英格蘭隊在歐國盃卻再度上演起死回生劇本，平手時在傷停階段攻進致勝球，以2：1挺進決賽，將和西班牙爭奪最後金盃。 法新社
英格蘭隊在歐國盃卻再度上演起死回生劇本，平手時在傷停階段攻進致勝球，以2：1挺進決賽，將和西班牙爭奪最後金盃。 法新社

開賽不到7分鐘就被荷蘭隊率先進球，英格蘭隊在歐國盃卻再度上演起死回生劇本，先靠隊長凱恩（Harry Kane）罰球追平，板凳奇兵沃特金斯（Ollie Watkins）再扮演英雄，延長加時賽的轉身射門攻破荷蘭大門，讓英格蘭驚濤駭浪中以2：1挺進決賽，將和西班牙爭奪最後金盃。

「老實說，我沒夢想過這樣場景，沒騙人，為英格蘭進球是不可思議的事，但我從沒想過在一個比賽以這樣的方式。」第91分鐘進球的沃特金斯形容，進球當下感覺非常不同，所有情緒都湧上來，隊友們奔跑來慶祝的畫面就像慢動作一般。

板凳奇兵沃特金斯踢進致勝球。 法新社
板凳奇兵沃特金斯踢進致勝球。 法新社

28歲的沃特金斯之前並不在總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）的主要輪替名單，今天第81分鐘上場的他不過是歐國盃第2次出賽，他坦言不喜歡坐板凳，感覺有些失望，「我正處在生涯最佳賽季，但我朋友告訴我，耐心點，我會得到機會。」

「在板凳時，我會說我能帶來變化，現在我把握住機會也進球了。」沃特金斯說。

成為致勝功臣的沃特金斯透露，賽前還收到許多親友傳來的訊息，告訴自己會有驚天進球，「他們向宇宙下訂單，也真實成真了，所以希望他們星期天能再重複一次，讓我中頭獎吧！」

英格蘭上屆闖最終戰但在罰球大賽敗給義大利，4年後再有爭冠機會，台灣時間下周一凌晨3點將和西班牙進行最終對決。

歐國盃 沃特 英格蘭

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