美洲盃／衛冕差一步！梅西本屆首進球率阿根廷晉冠軍戰

「球王」梅西（Lionel Messi）今天4強賽帶領阿根廷，在美洲盃對上開幕賽就碰頭過的加拿大，衛冕軍靠著「小蜘蛛」艾瓦雷茲（Julian Alvarez）和梅西的進球，終場2：0擊敗加拿大，順利挺進冠軍賽。

本屆開幕戰阿根廷就曾對上加拿大，並以2：0輕取勝利，但首度參賽的加拿大以黑馬之姿殺進4強賽，與阿根廷再次交手。上半場22分鐘，「梅西保鑣」德保羅（Rodrigo De Paul）傳中，接獲隊友巧妙助攻的艾瓦雷茲把握機會射門，球在穿過守門員胯下後入網，阿根廷拿下開門紅。

JULIÁN ÁLVAREZ SCORES FOR ARGENTINA! 🇦🇷pic.twitter.com/F9E5IZm9KQ — Roy Nemer (@RoyNemer) 2024年7月10日

下半場51分鐘，費南德斯（Enzo Fernández）在進去嘗試射門，眼看守門員向球的方向撲去，梅西突然出現改變球路，把球碰進門框，這是他本屆美洲盃首次進球。終場2：0阿根廷再次擊敗加拿大，僅差最後一步就能衛冕成功。晉級冠軍賽他們將面對另外兩支南美勁旅烏拉圭、哥倫比亞的勝方。

THE GOAL COUNTS FOR LIONEL MESSI. WE ARE SO BACK 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/IDwbsxqCWX — L/M Football (@lmfootbalI) 2024年7月10日

「這次美洲盃很艱難，非常艱辛，氣溫也很高。我們再次進入決賽，這一點值得被強調。」賽後梅西說道：「這些都是最後的戰役，我正在盡情享受它們。」

包含這次比賽，阿根廷近5年踢了61場美洲盃比賽，取得45場勝利、14場平手，僅輸了2場，而在47屆美洲盃當中阿根廷共有29屆不是亞軍就是冠軍，可謂制霸美洲盃。