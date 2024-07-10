快訊

大雨襲擊！信義、大安區雨量達百米 北市83處災情通報

PLG／獵鷹剛加入就傳合約糾紛！洋將布拉曝遭球團刁難

鄭文燦交保檢二度抗告…高院審卷比預期快 改口「今天可能裁」

跆拳道／打破只選韓籍慣例 台師大生獲聘新加坡品勢國家教練

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學運動競技學系碩士生邱沐恩，近日獲聘新加坡跆拳道品勢國家隊教練。圖／台師大提供
國立台灣師範大學運動競技學系碩士生邱沐恩，近日獲聘新加坡跆拳道品勢國家隊教練。圖／台師大提供

國立台灣師範大學運動競技學系碩士生邱沐恩即將畢業，近日獲聘新加坡跆拳道品勢國家隊教練，即將在八月中旬赴新加坡上任，也打破以往新加坡只選擇韓國籍教練的慣例，可望成為台灣第一位，前往國外擔任跆拳道品勢國家隊教練的先鋒。

台師大體育室主任李佳融表示，林口校區培育具國際競爭力的選手，透過校長吳正己與運動學院院長王鶴森居中牽線，有許多機會與鄰近國家的訪問交流及互相學習，並間接促成本次機會。

邱沐恩於2022世界錦標賽及亞洲錦標賽跆拳道品勢項目都拿下金牌，並順利蟬聯2024亞錦賽金牌的台灣選手，其也運用閒暇時間擔任高中校隊教練，並練習執教技巧。

邱沐恩表示，「從選手轉換教練，更能體會選手心情，對症下藥提升表現。」從實務問題出發，根據自身經驗協助輔導選手，紓解心理壓力、幫助選手通過訓練倦怠期，並建立有效目標，優化選手比賽表現。

台師大於跆拳道一項，在113全大運獲得5金3銀6銅，並有多位選手獲選成國手。圖／台師大提供
台師大於跆拳道一項，在113全大運獲得5金3銀6銅，並有多位選手獲選成國手。圖／台師大提供

體育室主任李佳融則表示，台師大於跆拳道一項，在113全大運獲得5金3銀6銅，並有多位選手獲選成國手，同時校方也積極培育並舉薦優秀選手成為教練，讓台灣跆拳道訓練實力代代相傳。

邱沐恩談到，教練與選手不同，要能審視國際趨勢、保持敏銳度，也為自己設定實際目標，同時盼跳出舒適圈，努力學習並勇敢嘗試。也感謝學校、教練、教授等毫不保留的付出，希望帶著選手經驗以教練身份站上國際舞台。

全大運 跆拳道

延伸閱讀

跆拳道／新加坡高薪網羅當教練 邱沐恩盼讓世界看見台灣

金管會評估開放個人可取得CFA執照 為他人做高資產理財

比不上新加坡！如何讓金融業打國際盃？金管會提一解方

經濟日報社論／家族辦公室競賽 台灣遠遠落後

相關新聞

歐國盃／天意！西班牙16歲亞馬爾進球寫紀錄 梅西幫他洗過澡

難道是天意！西班牙16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）是歐洲國家盃史上最年輕球員，今天對上法國時踢進追平球，也讓他締造賽史最年輕進球紀錄。有趣的是，阿根廷巨星梅西（Lionel Mess）曾幫

美洲盃／衛冕差一步！梅西本屆首進球率阿根廷晉冠軍戰

「球王」梅西（Lionel Messi）今天4強賽帶領阿根廷，在美洲盃對上開幕賽就碰頭過的加拿大，衛冕軍靠著「小蜘蛛」艾瓦雷茲（Julian Alvarez）和梅西的進球，終場2：0擊敗加拿大，順利挺

跆拳道／打破只選韓籍慣例 台師大生獲聘新加坡品勢國家教練

國立台灣師範大學運動競技學系碩士生邱沐恩即將畢業，近日獲聘新加坡跆拳道品勢國家隊教練，即將在八月中旬赴新加坡上任，也打破...

世壯運／蔣萬安與侯友宜邀請壯年「敬夢想」 為自己圓一場體育夢

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜下午一同出席2025雙北世界壯年運動會「2025世壯運主題曲」發表記者會，世壯運主題曲由金...

跆拳道／新加坡高薪網羅當教練 邱沐恩盼讓世界看見台灣

新加坡跆拳道品勢國家隊開出高薪網羅台師大的邱沐恩擔任教練，邱沐恩大學未能完成交換學生出國的夢想，現在以教練身分圓夢，他希...

歐國盃／法國遭西班牙淘汰 總教練德尚：責任在我

法國隊兵敗2024歐國盃，全隊自開賽以來在運動戰只進1球，今天4強賽輸給西班牙後，總教練德尚（Didier Descha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。