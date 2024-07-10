跆拳道／打破只選韓籍慣例 台師大生獲聘新加坡品勢國家教練

國立台灣師範大學運動競技學系碩士生邱沐恩即將畢業，近日獲聘新加坡跆拳道品勢國家隊教練，即將在八月中旬赴新加坡上任，也打破以往新加坡只選擇韓國籍教練的慣例，可望成為台灣第一位，前往國外擔任跆拳道品勢國家隊教練的先鋒。

台師大體育室主任李佳融表示，林口校區培育具國際競爭力的選手，透過校長吳正己與運動學院院長王鶴森居中牽線，有許多機會與鄰近國家的訪問交流及互相學習，並間接促成本次機會。

邱沐恩於2022世界錦標賽及亞洲錦標賽跆拳道品勢項目都拿下金牌，並順利蟬聯2024亞錦賽金牌的台灣選手，其也運用閒暇時間擔任高中校隊教練，並練習執教技巧。

邱沐恩表示，「從選手轉換教練，更能體會選手心情，對症下藥提升表現。」從實務問題出發，根據自身經驗協助輔導選手，紓解心理壓力、幫助選手通過訓練倦怠期，並建立有效目標，優化選手比賽表現。

台師大於跆拳道一項，在113全大運獲得5金3銀6銅，並有多位選手獲選成國手。圖／台師大提供

體育室主任李佳融則表示，台師大於跆拳道一項，在113全大運獲得5金3銀6銅，並有多位選手獲選成國手，同時校方也積極培育並舉薦優秀選手成為教練，讓台灣跆拳道訓練實力代代相傳。

邱沐恩談到，教練與選手不同，要能審視國際趨勢、保持敏銳度，也為自己設定實際目標，同時盼跳出舒適圈，努力學習並勇敢嘗試。也感謝學校、教練、教授等毫不保留的付出，希望帶著選手經驗以教練身份站上國際舞台。