世壯運／蔣萬安與侯友宜邀請壯年「敬夢想」 為自己圓一場體育夢
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜下午一同出席2025雙北世界壯年運動會「2025世壯運主題曲」發表記者會，世壯運主題曲由金牌製作人陳子鴻統籌製作，邀請金曲原民歌王葛西瓦，唱出勇敢逐夢的主題曲「敬夢想」。
也邀請兩位市長蔣萬安與侯友宜，一同擺出世壯運「敬夢想」的加油宣傳動作，期待能帶動全民一起宣傳2025雙北世界壯年運動會，也期盼能透過流行音樂渲染，讓「敬夢想」的動感旋律宣傳世壯運「全民運動」及「終身運動」的理念目標。
製作人陳子鴻與原民歌手葛西瓦，也和雙北市長蔣萬安與侯友宜上台舉杯「敬夢想」，以台灣高山茶代替酒來「乾大杯」，祝福明年世壯運順利成功。
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