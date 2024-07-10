跆拳道／新加坡高薪網羅當教練 邱沐恩盼讓世界看見台灣

新加坡跆拳道品勢國家隊開出高薪網羅台師大的邱沐恩擔任教練，邱沐恩大學未能完成交換學生出國的夢想，現在以教練身分圓夢，他希望未來能讓世界看見台灣。

邱沐恩6歲開始接觸跆拳道對打項目，到高中時因為受傷而改練品勢，他在2022年成為台灣首位在世界錦標賽及亞洲錦標賽跆拳道品勢項目都獲得金牌選手，

現年26歲的邱沐恩今年將從台灣師範大學運動競技學系碩士班畢業，剛衛冕亞錦賽金牌的他，卻選擇在此時退休，起因於新加坡跆拳道品勢國家隊邀約。

台灣跆拳道品勢好手、即將從台灣師範大學運動競技學系碩士班畢業的邱沐恩，將在8月赴新加坡擔任跆拳道品勢國家隊教練。圖為邱沐恩10日接受媒體聯訪。中央社

邱沐恩接受中央社記者訪問時透露，當時考慮4個月才下定決心，他不諱言，優渥的薪資是關鍵，新加坡開出4、5倍薪水且提供住宿、技術人才特殊簽證，更重要的是妻子全力支持。

邱沐恩即將在8月中旬赴新加坡，打破以往新加坡跆拳道品勢國家隊選擇韓國籍教練的慣例，也是第一名前往國外擔任跆拳道品勢國家隊教練的台灣人。

其實，邱沐恩大學時期就曾希望透過交換學生的方式，開拓國際視野，只是受限於比賽或訓練未能成行，這次獲聘為新加坡國家隊教練，讓他得以透過另一種方式完成昔日的夢想。

新加坡即將在2029年舉辦東南亞運動會，邱沐恩被賦予重任，希望屆時地主選手能有好成績，自我要求高的邱沐恩則期待，明年東南亞運動會就能看到初步成果。

台灣跆拳道品勢好手邱沐恩（前）獲國外延攬，8月將赴新加坡接下品勢國家隊教練。圖為邱沐恩10日在台師大公館校區體育館訓練。中央社

從選手、教練，到將成為新加坡國家隊教練，邱沐恩肩上的擔子更沉重，在跨出第一步後，他表示，希望能藉由這個機會累積實務經驗，並透過提升新加坡選手成績，讓其他國家未來也能將台灣列入尋找國家隊教練的選項之一。