歐國盃／天意！西班牙16歲亞馬爾進球寫紀錄 梅西幫他洗過澡
難道是天意！西班牙16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）是歐洲國家盃史上最年輕球員，今天對上法國時踢進追平球，也讓他締造賽史最年輕進球紀錄。有趣的是，阿根廷巨星梅西（Lionel Mess）曾幫小亞馬爾洗過澡。
面對姆巴佩（Kylian Mbappe）帶領的法國，亞馬爾展現韌性，在21分鐘踢進關鍵追平球，4分鐘後奧爾莫（Dani Olmo）再進球，助西班牙終場2：1實現逆轉勝，挺進冠軍賽，這也是他們自2012年歐國盃以來，首次踢進大型賽事決賽。
賽後，亞馬爾在社群發布1張年輕梅西抱著嬰兒的照片，這是梅西在2007年12月拍攝的慈善日曆，當中有張照片是梅西替1位新生兒洗澡，那位新生兒正是亞馬爾。而當時的梅西也僅僅20歲。
沒人知道照片中的嬰兒就是亞馬爾，直到他在社群發布貼文，才讓大家知道這個有趣的小故事。而亞馬爾好似跟隨這位巨星的腳步，效力梅西曾所屬的西甲巴塞隆納，並以16歲87天成為西甲最年輕球員，達到梅西都沒辦法做到的壯舉。
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