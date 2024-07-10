快訊

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

地方美術館遍地開花 5歲南美館如何做到票房長紅？

鄭文燦再拉高交保金 如判政治死刑的大阿哥能翻身？

歐國盃／法國遭西班牙淘汰 總教練德尚：責任在我

中央社／ 慕尼黑9日綜合外電報導
法國不敵西班牙止步歐國盃4強，總教練德尚賽後表示責任在自己身上。 歐新社
法國不敵西班牙止步歐國盃4強，總教練德尚賽後表示責任在自己身上。 歐新社

法國隊兵敗2024歐國盃，全隊自開賽以來在運動戰只進1球，今天4強賽輸給西班牙後，總教練德尚（Didier Deschamps）拒絕將敗戰原因歸咎於表現不佳的球星姆巴佩和格里茲曼。

法新社報導，當被問及法國隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）和副隊長格里茲曼（Antoine Griezmann）在2024歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）表現不佳對球隊的影響時，德尚向記者表示：「責任在我。」

法國球員穆亞尼（Randal Kolo Muani）今天早早就為法國隊踢進一球，但法國隊在德國慕尼黑（Munich）舉行的4強戰中最終仍以1比2敗陣。德尚說：「面對像西班牙這樣實力堅強的隊伍，你需要發揮最佳狀態。」

德尚表示，他並非是在找藉口，「但當我們開始準備比賽時，我們沒有曹亞文尼（AurelienTchouameni），拉比奧（Adrien Rabiot）受了傷，烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）也未處於最佳狀態」。

「儘管面對諸多挑戰，我們處理了最緊迫的問題，盡可能試著保持冷靜，儘管很幸運能率先破門，但這對我們來說也許還是難了點。」

穆亞尼的進球是法國球員在本屆歐國盃於運動戰中首次得分，但西班牙隨即透過16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）扳平，4分鐘後再由奧爾莫（Dani Olmo）踢進逆轉的致勝球。

德尚補充說：「西班牙隊把比賽掌控得非常好。即使我們緊逼到最後，仍是不夠直接。」這是法國隊自1996年歐國盃以來，首次在主要賽事4強戰吞下敗仗。

「我不能責怪球員們沒有盡全力。出於不同原因，他們在這場比賽中並沒有百分之百地發揮。」

法國歷史最佳射手、37歲的老將吉魯（Olivier Giroud）在對西班牙的這場比賽中，最後是以替補身分上場，德尚在受訪中還特別提到他。

姆巴佩 歐國盃

延伸閱讀

歐國盃／脫面罩上陣法國仍無緣決賽 姆巴佩：失敗的旅程

溫網／逆轉闖4強連霸剩2步 西班牙小蠻牛承認心繫歐國盃

歐國盃／亞馬爾創賽史最年輕進球 率西班牙逆轉法國晉決賽

歐國盃／5場運動戰還是0進球 強運法國竟一路踢進4強了

相關新聞

歐國盃／脫面罩上陣法國仍無緣決賽 姆巴佩：失敗的旅程

歐洲國家盃今天凌晨舉行的4強賽，由法國與西班牙上演激戰，儘管法國開賽第8分鐘就由穆亞尼（Randal Kolo Muan...

歐國盃／法國遭西班牙淘汰 總教練德尚：責任在我

法國隊兵敗2024歐國盃，全隊自開賽以來在運動戰只進1球，今天4強賽輸給西班牙後，總教練德尚（Didier Descha...

禁藥案獨立調查 世界反禁藥組織未偏袒中國選手

今天發布的獨立報告顯示，在23名中國游泳選手違禁藥物檢測呈陽性卻仍獲准參賽一案中，世界反禁藥組織（WADA）並未表現出對...

歐國盃／亞馬爾創賽史最年輕進球 率西班牙逆轉法國晉決賽

西班牙今天以2比1踢走法國，挺進2024歐洲國家盃（UEFA Euro2024）決賽，為12年來首次在大型賽事中闖進決賽...

實現「禁藥自由」！禁藥運動會倡用藥強化表現 專家批極度危險

本月稍後參加巴黎奧運的運動員將接受禁藥檢驗，但有一場預定明年下半年舉行的運動會，禁藥反而是重點

路跑／跑上國道6號！「埔里跑」10月13月開跑 明起開放報名

南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松曾票選認證為國內十大好評賽事，並在指標性運動網站獲高分評價；今年該賽事再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。