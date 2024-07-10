歐國盃／法國遭西班牙淘汰 總教練德尚：責任在我

法國隊兵敗2024歐國盃，全隊自開賽以來在運動戰只進1球，今天4強賽輸給西班牙後，總教練德尚（Didier Deschamps）拒絕將敗戰原因歸咎於表現不佳的球星姆巴佩和格里茲曼。

法新社報導，當被問及法國隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）和副隊長格里茲曼（Antoine Griezmann）在2024歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）表現不佳對球隊的影響時，德尚向記者表示：「責任在我。」

法國球員穆亞尼（Randal Kolo Muani）今天早早就為法國隊踢進一球，但法國隊在德國慕尼黑（Munich）舉行的4強戰中最終仍以1比2敗陣。德尚說：「面對像西班牙這樣實力堅強的隊伍，你需要發揮最佳狀態。」

德尚表示，他並非是在找藉口，「但當我們開始準備比賽時，我們沒有曹亞文尼（AurelienTchouameni），拉比奧（Adrien Rabiot）受了傷，烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）也未處於最佳狀態」。

「儘管面對諸多挑戰，我們處理了最緊迫的問題，盡可能試著保持冷靜，儘管很幸運能率先破門，但這對我們來說也許還是難了點。」

穆亞尼的進球是法國球員在本屆歐國盃於運動戰中首次得分，但西班牙隨即透過16歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）扳平，4分鐘後再由奧爾莫（Dani Olmo）踢進逆轉的致勝球。

德尚補充說：「西班牙隊把比賽掌控得非常好。即使我們緊逼到最後，仍是不夠直接。」這是法國隊自1996年歐國盃以來，首次在主要賽事4強戰吞下敗仗。

「我不能責怪球員們沒有盡全力。出於不同原因，他們在這場比賽中並沒有百分之百地發揮。」

法國歷史最佳射手、37歲的老將吉魯（Olivier Giroud）在對西班牙的這場比賽中，最後是以替補身分上場，德尚在受訪中還特別提到他。