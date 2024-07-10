禁藥案獨立調查 世界反禁藥組織未偏袒中國選手

今天發布的獨立報告顯示，在23名中國游泳選手違禁藥物檢測呈陽性卻仍獲准參賽一案中，世界反禁藥組織（WADA）並未表現出對中國的「偏袒」 。

美國「紐約時報」和德國第一電視台（ARD）今年4月報導，這些中國游泳選手在2020年底和2021年初於中國國內舉行的賽事中，驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性反應。

中國反禁藥機構判定這些選手是在下榻飯店誤食了遭污染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。

世界反禁藥組織採納中國當局的說法，並未制裁這些游泳選手，其中11人已獲選參加本月26日登場的巴黎奧運。

法新社報導，此事在全球引發軒然大波，美國反禁藥機構指控世界反禁藥組織掩蓋事實，為此，世界反禁藥組織邀請前瑞士檢察官柯蒂爾（Eric Cottier）監督獨立調查工作；臨時調查結果今天公布。

報告指出：「在這份完整的檔案中，沒有任何跡象表明世界反禁藥組織對這23名藥檢曲美他嗪呈陽性的游泳選手表現出偏袒或順從。」

世界反禁藥組織主席班卡（Witold Banka）樂見這項調查結果，重申外界對該組織處理此事的批評，實屬「地緣政治」緊張局勢所致。

39歲的班卡表示，「有一些令人反感的指控，美國有些人聲稱有掩蓋事實的情事」，還說世界反禁藥組織考慮對這些批評人士採取法律行動。

最猛烈批評世界反禁藥組織的是美國反禁藥組織（US Anti-Doping Agency, USADA）執行長泰加（Travis Tygart），泰加聲稱本案有掩蓋事實的情事，還說世界反禁藥組織需要改革。

然而，檢察官柯蒂爾公布這份報告並未平息批評聲浪，泰加透過聲明表示，有關本案的「大多數關鍵問題」都沒有得到解答。

泰加指出：「這一點也不令人意外，因為世界反禁藥組織親自挑選調查人員，並且設定極為有限的調查範圍，從而阻礙有意義的審查。」

美國反禁藥組織表示，本案牽涉的藥物曲美他嗪是如何進入飯店廚房污染食物，仍是個謎團。

美國反禁藥組織也表示，世界反禁藥組織用於得出本案涉及污染結論的科學依據和數據仍不清楚。

泰加指出：「我們的目的從一開始就是代表清白的運動員揭露這個情況的真相和事實。」

「除非世界反禁藥組織的領導階層認同這個目標，並停止尖酸苛刻地批評任何異議聲音，否則全球反禁藥制度將不被信任。」

美國司法部正在調查世界反禁藥組織對本案的處理，已傳喚世界水上運動總會（World Aquatics）執行長諾維基（Brent Nowicki）在本案中作證。