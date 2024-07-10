歐國盃／西班牙2比1逆轉勝踢贏法國 晉級決賽

西班牙今天以2比1踢走法國，挺進2024歐洲國家盃（UEFA Euro2024）決賽，為12年來首次在大型賽事中闖進決賽，接下來將對戰荷蘭或英格蘭的勝方。

綜合法新社與路透社報導，法國球員穆亞尼（Randal Kolo Muani）率先為法國隊取得1分，隨後西班牙球員亞馬爾（Lamine Yamal）踢進1球，刷新歐國盃史上最年輕球員的進球紀錄、雙方比分持平。最後奧爾莫（Dani Olmo）踢出逆轉勝的一球，為西班牙得決賽門票。