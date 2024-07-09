實現「禁藥自由」！禁藥運動會倡用藥強化表現 專家批極度危險

本月稍後參加巴黎奧運的運動員將接受禁藥檢驗，但有一場預定明年下半年舉行的運動會，禁藥反而是重點。

排定明年下半年舉行的「禁藥運動會」（Enhanced Games）不會對參賽者進行藥檢，而是鼓勵他們利用醫療進步來打破世界紀錄。

主辦單位表示，透過把運動員從反禁藥組織的暴政中解放並擁抱科技，禁藥運動會希望能「讓人類安全地進化成新的超人」。

但研究「增強表現藥物」效果的研究人員告訴法新社，擔心這場運動會讓運動員用藥達到極限，造成心臟病發、中風甚至死亡。

目前不清楚禁藥運動會能否如期舉行，但世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）表示，這整個想法根本是「一派胡言」。

但已引退的澳洲奧運游泳選手馬格努森（JamesMagnussen）今年加入後，禁藥運動會的聲勢似乎愈來愈旺，也已宣布從億萬富豪創投者提爾（PeterThiel）等投資人獲得數百萬美元資金。

奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）研究員比約內貝克（Astrid Kristine Bjornebekk）表示，她很震驚地發現，這個「極其危險」的想法甚至有可能成為現實。

研究同化類固醇如何損害舉重運動員大腦的比約內貝克警告，這場運動會將「開啟無限制的使用」。

除了游泳，禁藥運動會還打算舉辦田徑、體操、舉重和格鬥項目。