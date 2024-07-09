路跑／跑上國道6號！「埔里跑」10月13月開跑 明起開放報名

南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松曾票選認證為國內十大好評賽事，並在指標性運動網站獲高分評價；今年該賽事再獲高速公路局核准國道6號路權，10月13日將登場，跑上國道飽覽環山風景，明天起開放報名。

埔里跑山城馬於2016年首度辦理，第1屆就在指標性運動網站「運動筆記」拿下4.7分，之後連年評分都維持在4.7分以上；2020、2021年因疫停辦，前年復辦成功爭取跑上國道6號，去年延續辦理，再獲4.8、4.9高分，受跑友肯定。

埔里鎮公所表示，今年埔里跑山城馬10月13日登場，分為全馬42.195K茭白美腿組、半馬21K玫瑰馨香組、挑戰組12K百里飄香組，還有適合親子的5K平埔走標組，每組限1500人報名，總計6000人，7月10日起正式開放報名。

今年邁入第9屆，因此以「9愛跑」為活動命名，更因前2年的路線規畫、交通管控與賽後復原得宜，再獲高公局核准國道6號路權，3度開放西行線終點端至愛蘭交流道路段，讓跑友跑上國道欣賞被群山環抱的國6山景。

公所也表示，山城馬除跑上國道看日出、觀山景，也與福興溫泉區、中台禪寺、地母廟等景點串連，更有紹興香腸、酒蛋、烤豬肉、菜頭湯、茭白筍、炒米粉百香果汁、玫瑰花茶、甘蔗汁、蜜茶、18度c巧克力等在地美食沿跑線強力補給。

此外，公所擔心埔里的好山好水好令選手流連忘返，耽誤了跑馬時間，有稍拉長賽事關門時間，今年還特別增設「全馬殘念獎」，下一屆報名可享半價優惠。