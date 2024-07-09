快訊

中山商圈要沒了？逾百家店遭檢舉恐被迫關門 粉專曝：投資客害的

「超強吉日」來了！天貺節+虎爺生日 招財改運攻略、禁忌一次看

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑／跑上國道6號！「埔里跑」10月13月開跑 明起開放報名

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松從2022年起跑上國道6號，今年賽事自7月10日起開放報名。本報資料照
南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松從2022年起跑上國道6號，今年賽事自7月10日起開放報名。本報資料照

南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松曾票選認證為國內十大好評賽事，並在指標性運動網站獲高分評價；今年該賽事再獲高速公路局核准國道6號路權，10月13日將登場，跑上國道飽覽環山風景，明天起開放報名。

埔里跑山城馬於2016年首度辦理，第1屆就在指標性運動網站「運動筆記」拿下4.7分，之後連年評分都維持在4.7分以上；2020、2021年因疫停辦，前年復辦成功爭取跑上國道6號，去年延續辦理，再獲4.8、4.9高分，受跑友肯定。

埔里鎮公所表示，今年埔里跑山城馬10月13日登場，分為全馬42.195K茭白美腿組、半馬21K玫瑰馨香組、挑戰組12K百里飄香組，還有適合親子的5K平埔走標組，每組限1500人報名，總計6000人，7月10日起正式開放報名。

今年邁入第9屆，因此以「9愛跑」為活動命名，更因前2年的路線規畫、交通管控與賽後復原得宜，再獲高公局核准國道6號路權，3度開放西行線終點端至愛蘭交流道路段，讓跑友跑上國道欣賞被群山環抱的國6山景。

公所也表示，山城馬除跑上國道看日出、觀山景，也與福興溫泉區、中台禪寺、地母廟等景點串連，更有紹興香腸、酒蛋、烤豬肉、菜頭湯、茭白筍、炒米粉百香果汁、玫瑰花茶、甘蔗汁、蜜茶、18度c巧克力等在地美食沿跑線強力補給。

此外，公所擔心埔里的好山好水好令選手流連忘返，耽誤了跑馬時間，有稍拉長賽事關門時間，今年還特別增設「全馬殘念獎」，下一屆報名可享半價優惠。

南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松，今天登場，上千跑友跑上國道6號。記者賴香珊／攝影
南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松，今天登場，上千跑友跑上國道6號。記者賴香珊／攝影
南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松從2022年起跑上國道6號，今年賽事自7月10日起開放報名。圖／本報資料照
南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松從2022年起跑上國道6號，今年賽事自7月10日起開放報名。圖／本報資料照

延伸閱讀

南投複合商場創新體驗

焚燒筍殼釀空汙 埔里子弟絞盡腦汁讓茭白筍廢棄物成喵星人最愛

影／跌破眼鏡！埔里足球小將踢進安聯盃總決賽

南投埔里路邊停車收費上路　從一位難求變路側淨空！

相關新聞

路跑／跑上國道6號！「埔里跑」10月13月開跑 明起開放報名

南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松曾票選認證為國內十大好評賽事，並在指標性運動網站獲高分評價；今年該賽事再...

健美健身／知名國際賽環球先生 2025將來台灣舉行

中華民國健美健身協會理事長許安進率領中華健美代表隊，前往蒙古烏蘭巴托參加2024IFBB亞洲健美健身錦標賽，勇奪2金1銀...

電競／台灣第1人 Kagami入圍國際電競獎項最佳突破選手

憑著在「快打旋風6」卡普空盃奪冠，台灣電競選手Kagami（UMA）入圍今年Esports Awards「年度最佳突破選...

圍棋／許皓鋐應氏盃止步4強 仍創台灣本土圍棋最佳

台灣圍棋名將許皓鋐今天征戰應氏盃4強三番勝負第2局，可惜最後不敵中國棋士謝科，雖然止步於4強，但仍締造台灣本土棋士的最佳...

健美／國際總會亞洲盃 台灣陳錦煌包辦2金最風光

在蒙古烏蘭巴托舉行的IFBB國際健美總會亞洲盃，台灣代表隊屢傳佳績，其中陳錦煌分別拿下男子形體資深組金牌以及總冠軍，個人...

2024桃園虎頭山極限運動賽事開幕 各路極限好手同場競技

隨著暑假的腳步展開，桃園市政府為青少年策劃了一場刺激的極限運動盛會。(6日)桃園汴洲公園舉辦第二屆虎頭山極限運動活動，延續去年的熱情與活力，讓青少年在這個暑假有更多的機會釋放他們的熱情與能量。本次活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。