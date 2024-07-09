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女壘／中華隊無緣加拿大盃獎牌 後年亞運全力衝刺

中央社／ 溫哥華8日專電

「2024年加拿大盃女壘賽」落幕，中華女壘代表隊的選手多是年輕大學生，未能打進8強。總教練林佩君表示，這是亞運前很好的訓練，相信下一次國際賽事可以更上一層樓。

長達7天的「2024年加拿大盃女壘邀請賽」（Canada Cup International Softball Championship）昨天在大溫哥華地區的素里市（City Of Surrey）落幕，中華女壘代表隊最後一場對戰紐西蘭，雖然上半場一度落後，但隊員們展現堅強戰鬥力，最終逆轉勝，總成績第9名。

總教練林佩君對中央社表示，這次派出的代表隊主要是大學選手，好幾位是大一學生，儘管他們曾參加過青少年國際壘球賽，但這是首度成人組壘球賽，經驗不足而成績遜色。「今年9月即將展開亞運培訓，其中有11位隊員都將參與培訓，加拿大經驗對選手們在2026年的亞運大顯身手非常有幫助。」

隊長姜婷恩也說，這次是一個震撼教育，對未來應付其他國際比賽很有幫助。「因為國外有些投手的球速很快，適應球速就是一個挑戰；加上有夜間比賽場次，我們一些隊員首次體驗開燈比賽，有些人不太適應在夜間燈光下打球。」

這次除了中華女壘隊參加U23的成人組比賽外，以南投埔里國中為主的青少年（U15）也參與比賽，儘管最終以4勝5敗的成績未能拿到名次，但校方仍為他們感到驕傲，稱讚「他們都是七、八年級學生卻來挑戰U18、U19隊伍，是一種很好的鍛鍊，未來全國聯賽可望更上一層樓。」

溫哥華僑胞們在幾天的賽事中熱情相挺，包括卑詩台灣商會、白石同鄉會等組織成員都到場加油，還備有豐富的餐點飲料慰勞球員們。球員們對於僑胞的熱情深感窩心，姜婷恩說：「比賽初期大家打得不太好，心情低落，是僑胞的加油熱情激發了我們更多能量。」

僑胞陳韻竹帶著3個孩子來為女壘隊加油，她對中央社說：「棒球壘球都是台灣人的驕傲，以前我大學時常常去看球賽，希望孩子們也感染道地台灣文化。」

加拿大國家女壘隊最終獲得這項比賽的冠軍。

亞運 女壘 球速

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