溫網／澳網混雙冠軍合體開紅盤！謝淑薇保持百分百勝率

女雙先打下溫布頓8強門票，我國「一姊」謝淑薇休息不到1小時就在混雙首輪賽事再上陣，她和澳網冠軍波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）出擊，第二盤瓦解摩納哥尼斯（Hugo Nys）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）2個盤末點，以直落2開出紅盤。

謝淑薇今年澳網和傑林斯基首度合拍就驚奇打下金盃，讓謝淑薇完成包辦混雙和女雙金盃紀錄，兩人法網和溫布頓也繼續攜手。今天迎接草地大滿貫首戰，列混雙第7種子的台波組合首盤第4局率先破發，第9局的盤末發球局前2個盤末點雖被瓦解，仍以6：3先下一城。

第二盤戰況膠著，台波組合第3局錯過2個破發機會，不過關鍵12局也從15：40落後下瓦解對手2個盤末點，保發成功後將戰局延長到「搶7」，最終以7：6（7：4）奪下勝利。

單日迎接女雙、混雙勝場的謝淑薇，今天第9日賽程再度雙線出擊，她和現任女雙世界第一的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）將和列11種子的美國名將高芙（Coco Gauff）／皮古拉（Jessica Pegula）搶4強門票，接續再迎接混雙第二輪賽事。