快訊

台股開高早盤漲近百點再戰24,000點 台積電跌5元開1,030元

旅客找嘸登機門！桃機一航廈凌晨傳跳電 桃機公司曝原因

走了國光石化、來了光電風機 說好的「國家級濕地」呢？

溫網／澳網混雙冠軍合體開紅盤！謝淑薇保持百分百勝率

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

女雙先打下溫布頓8強門票，我國「一姊」謝淑薇休息不到1小時就在混雙首輪賽事再上陣，她和澳網冠軍波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）出擊，第二盤瓦解摩納哥尼斯（Hugo Nys）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）2個盤末點，以直落2開出紅盤。

謝淑薇今年澳網和傑林斯基首度合拍就驚奇打下金盃，讓謝淑薇完成包辦混雙和女雙金盃紀錄，兩人法網和溫布頓也繼續攜手。今天迎接草地大滿貫首戰，列混雙第7種子的台波組合首盤第4局率先破發，第9局的盤末發球局前2個盤末點雖被瓦解，仍以6：3先下一城。

第二盤戰況膠著，台波組合第3局錯過2個破發機會，不過關鍵12局也從15：40落後下瓦解對手2個盤末點，保發成功後將戰局延長到「搶7」，最終以7：6（7：4）奪下勝利。

單日迎接女雙、混雙勝場的謝淑薇，今天第9日賽程再度雙線出擊，她和現任女雙世界第一的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）將和列11種子的美國名將高芙（Coco Gauff）／皮古拉（Jessica Pegula）搶4強門票，接續再迎接混雙第二輪賽事。

溫布頓 澳網 謝淑薇

延伸閱讀

溫網／2小時激戰奪21連勝 謝淑薇闖女雙8強

溫網／強勢拍下外卡組合闖16強 謝淑薇勇奪跨季20連勝

網球／「百搭」謝淑薇換搭檔照樣贏 詹皓晴德國開紅盤

網球／伯明罕奪本季第3冠 謝淑薇排名回升到世界第2

相關新聞

溫網／澳網混雙冠軍合體開紅盤！謝淑薇保持百分百勝率

女雙先打下溫布頓8強門票，我國「一姊」謝淑薇休息不到1小時就在混雙首輪賽事再上陣，她和澳網冠軍波蘭搭檔傑林斯基（Jan ...

健美健身／知名國際賽環球先生 2025將來台灣舉行

中華民國健美健身協會理事長許安進率領中華健美代表隊，前往蒙古烏蘭巴托參加2024IFBB亞洲健美健身錦標賽，勇奪2金1銀...

電競／台灣第1人 Kagami入圍國際電競獎項最佳突破選手

憑著在「快打旋風6」卡普空盃奪冠，台灣電競選手Kagami（UMA）入圍今年Esports Awards「年度最佳突破選...

圍棋／許皓鋐應氏盃止步4強 仍創台灣本土圍棋最佳

台灣圍棋名將許皓鋐今天征戰應氏盃4強三番勝負第2局，可惜最後不敵中國棋士謝科，雖然止步於4強，但仍締造台灣本土棋士的最佳...

健美／國際總會亞洲盃 台灣陳錦煌包辦2金最風光

在蒙古烏蘭巴托舉行的IFBB國際健美總會亞洲盃，台灣代表隊屢傳佳績，其中陳錦煌分別拿下男子形體資深組金牌以及總冠軍，個人...

2024桃園虎頭山極限運動賽事開幕 各路極限好手同場競技

隨著暑假的腳步展開，桃園市政府為青少年策劃了一場刺激的極限運動盛會。(6日)桃園汴洲公園舉辦第二屆虎頭山極限運動活動，延續去年的熱情與活力，讓青少年在這個暑假有更多的機會釋放他們的熱情與能量。本次活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。