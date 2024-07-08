健美健身／知名國際賽環球先生 2025將來台灣舉行
中華民國健美健身協會理事長許安進率領中華健美代表隊，前往蒙古烏蘭巴托參加2024IFBB亞洲健美健身錦標賽，勇奪2金1銀1銅優異成績。
許安進並在外交部駐蒙古代表王凱右及副領隊陳英杰的陪同下，與IFBB國際健美健身總會主席拉斐爾會面，爭取阿諾史瓦辛格曾奪冠成名的IFBB全球知名環球先生賽事。
許安進隨後在外交部駐蒙古代表王凱右的見證下，與IFBB國際主席拉斐爾簽署2025中華台北IFBB環球先生賽事，這是台灣健美新里程，也是健美運動在2009年高雄世界運動會後，IFBB來台舉辦的最重要賽會。
中華健美健身協會秘書長陳緯哲提到，此趟蒙古賽程期間由理事長許安進陸續代表中華台北與日本會長青田正順、蒙古會長Mr. Amarsaikhan、韓國會長Mr.Sang Hyen,An、馬來西亞會長Mr.Edmund ，共同簽署雙方健美健身運動交流協議，互相支持賽事活動與國際研習交流。
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