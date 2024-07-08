健美健身／知名國際賽環球先生 2025將來台灣舉行

中華民國健美健身協會理事長許安進率領中華健美代表隊，前往蒙古烏蘭巴托參加2024IFBB亞洲健美健身錦標賽，勇奪2金1銀1銅優異成績。

許安進並在外交部駐蒙古代表王凱右及副領隊陳英杰的陪同下，與IFBB國際健美健身總會主席拉斐爾會面，爭取阿諾史瓦辛格曾奪冠成名的IFBB全球知名環球先生賽事。

許安進隨後在外交部駐蒙古代表王凱右的見證下，與IFBB國際主席拉斐爾簽署2025中華台北IFBB環球先生賽事，這是台灣健美新里程，也是健美運動在2009年高雄世界運動會後，IFBB來台舉辦的最重要賽會。